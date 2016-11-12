Vodafone İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar

38’inci Vodafone İstanbul Maratonu nedeniyle İstanbul’da saat 06.00’dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak. Sürücüler belirtilen alternatif güzergahları kullanabilecek.

Eyüp ilçe sınırları kapanacak yollar

-Silahtarağa Caddesi (Alibeyköy istikameti kapatılacak)

-Bahariye Caddesi (Alibeyköy istikameti kapatılacak)

-Hz. Halid Bulvarı

-Feshane önü,

-Yavedut Caddesi (Haliç Sahil yolu),

-D-100 Kuzey yol Haliç Köprü bağlantı yolu (Yavedut Caddesi Eyüp istikametine dönüş yapılmayacak,

-D-100 Güney yol Haliç Köprü bağlantı yolu (Ayvansaray Caddesi Balat ve Eyüp istikametine dönüş yapılmayacak),

-Savaklar Caddesi,

Eyüp ilçe sınırları alternatif yollar

-Rami Kışla Caddesi,

-Eyüp Sultan Bulvarı,

-Topçular Caddesi,

-Düğmeciler Caddesi,

-D-100 Kuzey Yol

-D-100 Güney Yol

Fatih ilçe sınırları kapanacak yollar

-Ayvansaray Caddesi ve Ayvansaray Caddesine bağlı sokak ve caddeler (Balat Sahil yolu),

-Mürselpaşa Caddesi ve Mürselpaşa Caddesine bağlı sokak ve caddeler (Balat Sahil yolu),

-Abdülezelpaşa Caddesi ve Abdülezel Caddesine bağlı sokak ve caddeler (Balat Sahil yolu),

-Kadir Has Caddesi ve Kadir Has Caddesine bağlı sokak ve caddeler (Balat Sahil yolu),

-Atatürk Bulvarı Unkapanı Köprüsü, Aksaray istikameti (Eminönü Ragıp Gümüşpala Caddesi istikametine dönüş yapılmayacak),

-Atatürk Bulvarı Unkapanı Köprüsü, Taksim istikameti (Eminönü Ragıp Gümüşpala Caddesi istikametine dönüş yapılmayacak),

-Atatürk Bulvarı Unkapanı Köprüsü, Taksim istikameti (Balat Sahil yolu Kadir Has Caddesi istikametine dönüş yapılmayacak),

-Atatürk Bulvarı Unkapanı Köprüsü, Aksaray istikameti (Balat Sahil yolu Kadir Has Caddesi istikametine dönüş yapılmayacak),

-Unkapanı Yenikapı arası Atatürk Bulvarı - Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi

-Langa Bostan sokak

-Namık Kemal Caddesi (Küçüklanga cd sinden itibaren kapatılacak)

-Ragıp Gümüşpala Caddesi ve Ragıp Gümüşpala Caddesine bağlı sokak ve caddeler (Eminönü Sahil yolu),

-Cemil Birsel Caddesi,

-Galata Köprüsü (İki yönlü tafiğe kapatılacaktır.),

-Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil yolu),

-Ankara Caddesi,

-Araba Vapurları girişleri,

-Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci - Bakırköy arası),

-Rauf Orbay Caddesi (Ataköy 1. Kısım Işıklardan İtibaren Kapanacak)

-Gülhane Parkı sahil alt girişleri,

-Ayasofya Meydan

-Alemdar Caddesi

-At Meydanı Caddesi

-Divanyolu Caddesi,

-Cankurtaran (Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokaktan Sahil istikametine dönüş yapılmayacak),

-Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesinden Sahil istikametine dönüş yapılmayacak),

-Kumkapı (Kumluk Sokaktan Sahil istikametine dönüş yapılmayacak),

-Kumkapı Balık Hali ve Balıkçılar Çarşısı

Fatih

-Fevzipaşa Caddesi,

-Yavuz Selim Caddesi

-Nevşehirli İbrahim Paşa Caddesi

-Şehzadebaşı Caddesi,

-Vezneciler Caddesi,

-Kadırga Liman Caddesi,

-Türkeli Caddesi,

-Vatan Caddesi,

-Millet Caddesi,

Beyoğlu-Beşiktaş ilçe sınırları kapatılacak yollar

-Zincirlikuyu D-100 Kuzey Katılımı (Kuzeye Mecburı Yön Yapılacaktır.),

-Metrobüs Durakları (Beşiktaş İstikameti),

-Atv Önü - Hoş Sohbet Sokak ve Civarı,

-Merkez Komutanlığı Işıklar,

-Opel Gerçek Önü,

-Sait Çiftci Köprü Katılımı (E-5 Güney Katılım),

-Sabancı Lisesi Önü,

-Yıldız Işıklar,

-Akdoğan Sokak Girişi,

-Ressam Hamdibey Sokak,

-Bostancı Velı Sokak,

-Abbasağa Sokak,

-Hasfırın Sokak,

-Serencebey Sokak,

-Ortaköy Dönüşlerı,

-Beşiktaş Meydan,

-Vestel Işıklar,

-Palangalar Işıklar,

-Ortaköy Meydan,

-Kadırgalar Caddesı Toprak Yol Dönüşleri,

-Mete Kavşağı,

-Gümüş Cadde Başı ( Taksim),

-Gümüş Suyundan Toprak Yola İniş,

-Dolmabahce Işıklar,

-Kahve DünyasI Önü (Setüstü Gelışı),

-Akyol Cadde Başı,

-Meclis-i Mebusan Yokuşu Başı,

-Aydilimi Pastanesi Yanı,

-Kabataş Işıklar,

-Fındıklı Işıklar,

-Deniz Liman Çıkışı,

-Salı Pazarı Işıklar,

-Boğazkesen Cadde Gelişi,

-Boğazkesen Işıklar,

-Tophane Işıklar,

-Nargileciler Çıkışı,

-Revani Sokak Gelişi,

-Kemeraltı Işıklar,

-Karaköy Meydan,

-Perşembe Pazarı Işıklar,

-Azapkapıdan Tarlabaşına Mecburi İstikamet,

-Kardeşim Sokak,

-Kasımpaşadan Tarlabaşına Mecburi Yön ( Unkapanına Akım Verilmeyecek),

-Perşembe Pazarından Tarlabaşına Mecburi Yön (Unkapanına Akım Verilmeyecek),

-Şişhane Meydandan Bankalar Cadde Girişi,

-Tarlabaşından Perşembe Pazarına Giriş,

-Şişhane IşıklardaN Kasımpaşaya Mecburi Yön,

-Kasımpaşadan Unkapanı Köprü Ayrımı,

-Perşembe Pazarından Unkapanı Köprü Ayrımı,

Alternatif yollar

-Ortaköy İstikametinden Gelenler - Eski Yıldız Caddesi Barbaros Bulvarına Yönlendirilecek,

-Gümüşsuyu Caddesinden Gelenler - Miralay Şefik Bey Sokaktan Divan Kavşağına Yönlendirilecek,

-Mete Kavşağından Gelenler - Divan Kavşağına Yönlendirilecek,

-Balmumcudan Gelenler - Merkez Komutanlığından Ters İstikamete Tekrar Balmumcuya Verilecek,

-Dolmabahçe ve Sütlüce Tünellerini Kullanacak Olanlar -Şişli Bomonti Akar Caddesine Yönlendirilecek,

-Tarlabaşı Bulvarı ve Yedikuyular Caddesi trafiğe Açıktır.





Üsküdar-Ataşehir-Kadıköy

-Kısıklı Caddesinden (Altunizade Köprü üstünden) D-100 kuzey-güney katılım,

-Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önünden D-100 Karayolu güney katılım,

-Mahir iz Caddesinden (Altunizade Köprü Üzerinden) D-100 kuzey-güney katılım,

-Tophanelioğlu Caddesi Gold Bilgisayar önü D-100 güney-kuzey katılım,

-Beylerbeyinden Boğaziçi Köprüsü kuzeye katılım,

-D-100 Fenerbahçe ve Göztepe istikametinden gelip TEM ve Boğaziçi Köprüsü ayrımına katılım Noktaları,

-Batı Ataşehir Botanik Bahçesi'nden Rıdvan Dedeoğlu istikametine katılım,

-Kuzey Ataşehir'den Rıdvan Dedeoğlu'na katılım,

-Mustafa Kemal Köprü altından kuzeye katılım,

Çevresel sorumluluk alanı nedeniyle kapatılacak yollar

-Güney Zincirli Kuyu Ayrımı (Beşiktaş - Levent Ayrımı),

-Fenerbahçe Göztepe'den Gelip TEM Ayrımına Katılım (Göztepeden Gelip TEM E-5 Kuzey Ayrımı),

-Botanik Bahçesinden Rıdvan Dedeoğlu İstikametine Katılım (Kuzey Çamlıca Turnikelerden Geliş Koz Yatağı Ayrımı),

-FSM Turnikelereden Gelip 1.Çevre Yolu Ayrımı Güneyden Gelip Kuzeye Katılım,

-Mustafa Kemal Köprü Altından Kuzeye Katılım,

-Altunizade Köprü Altı Kahramanlar Koşusu'nun başladığı yer, Maraton ile Kahramanlar Koşusu arası, Park Girişi Maratonun Başladığı yer Park Çıkışı, Park Çıkışı Turnikler arası ve Kuzey Turnike Sahası,

Alternatif yollar

-15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü Kullanacak Tüm Sürücüler Bahse Konu Kapatma Noktalarından en kısa güzergahtan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü İstikametine yönlendirilecektir.