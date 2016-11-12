Vodafone İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar

38’inci Vodafone İstanbul Maratonu nedeniyle İstanbul’da saat 06.00’dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak. Sürücüler belirtilen alternatif güzergahları kullanabilecek.
Eyüp ilçe sınırları kapanacak yollar
-Silahtarağa Caddesi (Alibeyköy istikameti kapatılacak)
-Bahariye Caddesi (Alibeyköy istikameti kapatılacak)
-Hz. Halid Bulvarı
-Feshane önü,
-Yavedut Caddesi (Haliç Sahil yolu),
-D-100 Kuzey yol Haliç Köprü bağlantı yolu (Yavedut Caddesi Eyüp istikametine dönüş yapılmayacak,
-D-100 Güney yol Haliç Köprü bağlantı yolu (Ayvansaray Caddesi Balat ve Eyüp istikametine dönüş yapılmayacak),
-Savaklar Caddesi,
Eyüp ilçe sınırları alternatif yollar
-Rami Kışla Caddesi,
-Eyüp Sultan Bulvarı,
-Topçular Caddesi,
-Düğmeciler Caddesi,
-D-100 Kuzey Yol
-D-100 Güney Yol
Fatih ilçe sınırları kapanacak yollar
-Ayvansaray Caddesi ve Ayvansaray Caddesine bağlı sokak ve caddeler (Balat Sahil yolu),
-Mürselpaşa Caddesi ve Mürselpaşa Caddesine bağlı sokak ve caddeler (Balat Sahil yolu),
-Abdülezelpaşa Caddesi ve Abdülezel Caddesine bağlı sokak ve caddeler (Balat Sahil yolu),
-Kadir Has Caddesi ve Kadir Has Caddesine bağlı sokak ve caddeler (Balat Sahil yolu),
-Atatürk Bulvarı Unkapanı Köprüsü, Aksaray istikameti (Eminönü Ragıp Gümüşpala Caddesi istikametine dönüş yapılmayacak),
-Atatürk Bulvarı Unkapanı Köprüsü, Taksim istikameti (Eminönü Ragıp Gümüşpala Caddesi istikametine dönüş yapılmayacak),
-Atatürk Bulvarı Unkapanı Köprüsü, Taksim istikameti (Balat Sahil yolu Kadir Has Caddesi istikametine dönüş yapılmayacak),
-Atatürk Bulvarı Unkapanı Köprüsü, Aksaray istikameti (Balat Sahil yolu Kadir Has Caddesi istikametine dönüş yapılmayacak),
-Unkapanı Yenikapı arası Atatürk Bulvarı - Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi
-Langa Bostan sokak
-Namık Kemal Caddesi (Küçüklanga cd sinden itibaren kapatılacak)
-Ragıp Gümüşpala Caddesi ve Ragıp Gümüşpala Caddesine bağlı sokak ve caddeler (Eminönü Sahil yolu),
-Cemil Birsel Caddesi,
-Galata Köprüsü (İki yönlü tafiğe kapatılacaktır.),
-Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil yolu),
-Ankara Caddesi,
-Araba Vapurları girişleri,
-Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci - Bakırköy arası),
-Rauf Orbay Caddesi (Ataköy 1. Kısım Işıklardan İtibaren Kapanacak)
-Gülhane Parkı sahil alt girişleri,
-Ayasofya Meydan
-Alemdar Caddesi
-At Meydanı Caddesi
-Divanyolu Caddesi,
-Cankurtaran (Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokaktan Sahil istikametine dönüş yapılmayacak),
-Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesinden Sahil istikametine dönüş yapılmayacak),
-Kumkapı (Kumluk Sokaktan Sahil istikametine dönüş yapılmayacak),
-Kumkapı Balık Hali ve Balıkçılar Çarşısı
Fatih
-Fevzipaşa Caddesi,
-Yavuz Selim Caddesi
-Nevşehirli İbrahim Paşa Caddesi
-Şehzadebaşı Caddesi,
-Vezneciler Caddesi,
-Kadırga Liman Caddesi,
-Türkeli Caddesi,
-Vatan Caddesi,
-Millet Caddesi,
Beyoğlu-Beşiktaş ilçe sınırları kapatılacak yollar
-Zincirlikuyu D-100 Kuzey Katılımı (Kuzeye Mecburı Yön Yapılacaktır.),
-Metrobüs Durakları (Beşiktaş İstikameti),
-Atv Önü - Hoş Sohbet Sokak ve Civarı,
-Merkez Komutanlığı Işıklar,
-Opel Gerçek Önü,
-Sait Çiftci Köprü Katılımı (E-5 Güney Katılım),
-Sabancı Lisesi Önü,
-Yıldız Işıklar,
-Akdoğan Sokak Girişi,
-Ressam Hamdibey Sokak,
-Bostancı Velı Sokak,
-Abbasağa Sokak,
-Hasfırın Sokak,
-Serencebey Sokak,
-Ortaköy Dönüşlerı,
-Beşiktaş Meydan,
-Vestel Işıklar,
-Palangalar Işıklar,
-Ortaköy Meydan,
-Kadırgalar Caddesı Toprak Yol Dönüşleri,
-Mete Kavşağı,
-Gümüş Cadde Başı ( Taksim),
-Gümüş Suyundan Toprak Yola İniş,
-Dolmabahce Işıklar,
-Kahve DünyasI Önü (Setüstü Gelışı),
-Akyol Cadde Başı,
-Meclis-i Mebusan Yokuşu Başı,
-Aydilimi Pastanesi Yanı,
-Kabataş Işıklar,
-Fındıklı Işıklar,
-Deniz Liman Çıkışı,
-Salı Pazarı Işıklar,
-Boğazkesen Cadde Gelişi,
-Boğazkesen Işıklar,
-Tophane Işıklar,
-Nargileciler Çıkışı,
-Revani Sokak Gelişi,
-Kemeraltı Işıklar,
-Karaköy Meydan,
-Perşembe Pazarı Işıklar,
-Azapkapıdan Tarlabaşına Mecburi İstikamet,
-Kardeşim Sokak,
-Kasımpaşadan Tarlabaşına Mecburi Yön ( Unkapanına Akım Verilmeyecek),
-Perşembe Pazarından Tarlabaşına Mecburi Yön (Unkapanına Akım Verilmeyecek),
-Şişhane Meydandan Bankalar Cadde Girişi,
-Tarlabaşından Perşembe Pazarına Giriş,
-Şişhane IşıklardaN Kasımpaşaya Mecburi Yön,
-Kasımpaşadan Unkapanı Köprü Ayrımı,
-Perşembe Pazarından Unkapanı Köprü Ayrımı,
Alternatif yollar
-Ortaköy İstikametinden Gelenler - Eski Yıldız Caddesi Barbaros Bulvarına Yönlendirilecek,
-Gümüşsuyu Caddesinden Gelenler - Miralay Şefik Bey Sokaktan Divan Kavşağına Yönlendirilecek,
-Mete Kavşağından Gelenler - Divan Kavşağına Yönlendirilecek,
-Balmumcudan Gelenler - Merkez Komutanlığından Ters İstikamete Tekrar Balmumcuya Verilecek,
-Dolmabahçe ve Sütlüce Tünellerini Kullanacak Olanlar -Şişli Bomonti Akar Caddesine Yönlendirilecek,
-Tarlabaşı Bulvarı ve Yedikuyular Caddesi trafiğe Açıktır.
Üsküdar-Ataşehir-Kadıköy
-Kısıklı Caddesinden (Altunizade Köprü üstünden) D-100 kuzey-güney katılım,
-Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önünden D-100 Karayolu güney katılım,
-Mahir iz Caddesinden (Altunizade Köprü Üzerinden) D-100 kuzey-güney katılım,
-Tophanelioğlu Caddesi Gold Bilgisayar önü D-100 güney-kuzey katılım,
-Beylerbeyinden Boğaziçi Köprüsü kuzeye katılım,
-D-100 Fenerbahçe ve Göztepe istikametinden gelip TEM ve Boğaziçi Köprüsü ayrımına katılım Noktaları,
-Batı Ataşehir Botanik Bahçesi'nden Rıdvan Dedeoğlu istikametine katılım,
-Kuzey Ataşehir'den Rıdvan Dedeoğlu'na katılım,
-Mustafa Kemal Köprü altından kuzeye katılım,
Çevresel sorumluluk alanı nedeniyle kapatılacak yollar
-Güney Zincirli Kuyu Ayrımı (Beşiktaş - Levent Ayrımı),
-Fenerbahçe Göztepe'den Gelip TEM Ayrımına Katılım (Göztepeden Gelip TEM E-5 Kuzey Ayrımı),
-Botanik Bahçesinden Rıdvan Dedeoğlu İstikametine Katılım (Kuzey Çamlıca Turnikelerden Geliş Koz Yatağı Ayrımı),
-FSM Turnikelereden Gelip 1.Çevre Yolu Ayrımı Güneyden Gelip Kuzeye Katılım,
-Mustafa Kemal Köprü Altından Kuzeye Katılım,
-Altunizade Köprü Altı Kahramanlar Koşusu'nun başladığı yer, Maraton ile Kahramanlar Koşusu arası, Park Girişi Maratonun Başladığı yer Park Çıkışı, Park Çıkışı Turnikler arası ve Kuzey Turnike Sahası,
Alternatif yollar
-15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü Kullanacak Tüm Sürücüler Bahse Konu Kapatma Noktalarından en kısa güzergahtan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü İstikametine yönlendirilecektir.