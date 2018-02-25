Vodafone, IoT drone takip ve güvenlik teknolojisi ile gökyüzünü korumayı hedefliyor

İstanbul, 25 Şubat (DHA) - Dünyanın önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden Vodafone, Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojisi ile hava trafik kontrolünü sağlamak üzere geliştirdiği dünyanın ilk drone takip ve güvenlik teknolojisi için denemeleri başlattığını duyurdu.

Vodafone Grup Teknolojiden Sorumlu Başkanı Johan Wibergh, “Vodafone’un gerçekleştirdiği bu çığır açan inovasyon, drone’ların her yerde bulunmaya başlaması ile gökyüzünün daha güvenli kalmasını sağlayacak” dedi.

Vodafone IoT teknolojisiyle hayata geçirdiği öncü yaklaşım ile; hava taşıtlarını felaket boyutlarındaki kazalardan korurken, havalimanları, hapishaneler ve hastaneler gibi hassas noktalara kazara yapılabilecek müdahaleleri veya olası suç unsuru içeren saldırıları bertaraf etmeyi amaçladığını duyurdu.

Denemeler Avrupa Havacılık ve Emniyet Ajansı’nın (EASA) hedeflerini destekliyor

Vodafone IoT insansız hava aracı takip ve güvenlik teknolojisi denemeleri, Vodafone’un işbirliği yaptığı Avrupa’da insansız hava araçlarının işletmesini düzenleyen Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı’nın (EASA) hedeflerini desteklerken, Vodafone tarafından geliştirilen yeni teknolojinin, aynı zamanda Avrupa Komisyonu’nun yenilikçi ve güvenli drone operasyonları için izlediği “U-space” vizyonu doğrultusunda, Avrupa Birliği’nin drone teknolojisinde küresel gelişimin merkezi olma potansiyelini de geliştirdiği belirtildi.

Öncü teknolojiyle gerçek zamanlı takip

Vodafone, drone’lar için dünyanın ilk Radyo Konumlama Sistemi’ni (RPS) geliştirdiğini duyurdu. Her bir drone içinde gömülü bir 4G modem ve SIM kullanılan sistem ile drone’ların yetkili kuruluşlar tarafından, 50 metreye kadar doğruluk ile gerçek zamanlı olarak takip edilmesi sağlanırken ayrıca ufuk ötesi/görüş hattının ötesinde kontrole imkân veren sistem ile drone’ların gözden kaybolması sonucunda meydana gelebilecek kaza oranlarının ciddi ölçüde azaltıldığı belirtildi. Sistemin drone’ların havalimanları veya hapishaneler gibi önceden belirlenen yasak bölgelere yaklaşması durumunda, otomatik olarak inmek veya drone operatörüne dönmek üzere önceden programlanabilen coğrafi işaretleme yapabildiği vurgulanırken, sistem sayesinde yetkililerin, acil durumlarda herhangi bir drone’un uçuş rotasını değiştirmek üzere, uzaktan müdahale ile kontrolünü ele alabildiğinin altı çizildi.

2019 yılından itibaren ticari kullanıma sunulması amaçlanıyor

2017 sonunda gerçekleştirilen bir ön denemede Vodafone, 1.3 metre kanat açıklığına sahip iki kilogramlık bir X-UAV drone’u 4G şebekesinin yardımıyla kontrol etti. İspanya’nın Sevilla şehri yakınlarında bulunan Isla Mayor kasabası etrafındaki 32 kilometrelik rota üzerinde gerçekleştirilen ön deneme boyunca, drone aralarında HD video yayını ile hız, RPS konumu ve GPS koordinatlarının bulunduğu uçuş verilerini gerçek zamanlı olarak aktardı. Vodafone, drone takip ve güvenlik teknolojisini 2019 yılından itibaren ticari kullanıma sunmak amacıyla, 2018 yılında, İspanya ve Almanya’da başka denemeler gerçekleştirmeyi de planladığını vurguladı. (Fotoğraflı)