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VODAFONE GENEL MÜDÜR YARDIMCISININ OTOMOBİLİNE ATEŞ AÇAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA Vodafone Genel Müdür Yardımcısı'na silahlı saldırı düzenleyen 3 şüpheli tutuklandı

17 Mart 2018 01:26

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA
Vodafone Genel Müdür Yardımcısı\'na silahlı saldırı düzenleyen 3 şüpheli tutuklandı.
Vodafone Genel Müdür Yardımcısı Mallik Rao\'nun otomobiline Sarıyer Atatürk Sanayi Sitesi kavşağında 14 Mart Çarşamba günü ateş açılmış, araca 3 kurşun isabet etmişti. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün düzenlediği operasyonda şüpheli Şeref S. ile aynı adreste bulunan Yavuz A. ve Yiğit Ç.\'yi gözaltına almıştı. Şüpheli Şeref S.\'nin emniyette verdiği ifadede şirketinin bazı evraklarının eksik olması sebebiyle Vodafone\'un açtığı bir ihaleye Genel Müdür Yardımcısı Mallik Rao\'nun firmalarını kabul etmediği için silahlı saldırıda bulunduklarını itiraf ettiği öğrenilmişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli Çağlayan\'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı\'na sevk edildi. Şeref S., Yavuz A. ve Yiğit Ç. çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.


 

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