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Vodafone Genel Müdür Yardımcısı'na silahlı saldırıda bulunan şüpheliler adliyeye sevkedildi

  Çağatay KENARLI -Alper KOKMAZ/İSTANBUL, (DHA) VODAFONE  Genel Müdür Yardımcısı'na silahlı saldırı düzenleyen 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

16 Mart 2018 17:31

 

Çağatay KENARLI -Alper KOKMAZ/İSTANBUL, (DHA) VODAFONE  Genel Müdür Yardımcısı\'na silahlı saldırı düzenleyen 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Vodafone Genel Müdür Yardımcısı Mallik Rao’nun otomobiline Sarıyer Atatürk Sanayi Sitesi kavşağında 14 Mart Çarşamba günü ateş açılmış, araca 3 kurşun isabet etmişti. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün düzenlediği operasyonda ateş açan Ş.S. ile aynı adreste bulunan Y.Ç. ve Y.A.’yı gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ş.S., Y.Ç. ve Y.A. Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Şüpheli Ş.S.’nin emniyette verdiği ifadede, şirketinin bazı evraklarının eksik olması sebebiyle Vodafone’un açtığı bir ihaleye Genel Müdür Yardımcısı Mallik Rao’nun firmalarını kabul etmediği için silahlı saldırıda bulunduklarını söylediği öğrenilmişti.  
 

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