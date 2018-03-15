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Vodafone Genel Müdür Yardımcısına silahlı saldırı düzenleyenler yakalandı

Malik Rau'nun içinde bulunduğu araca 3 kurşun isabet etti

15 Mart 2018 17:13

İstanbul’da, Vodafone Genel Müdür Yardımcısı Malik Rau’ya silahlı saldırı düzenleyen 3 kişi gözaltına alındı. Rau’nun içinde bulunduğu araca 3 kurşun isabet ettiği, saldırıyı yara almadan atlattığı belirtildi.

Vodafone Genel Müdür Yardımcısı Malik Rau, dün (14 Mart 2018) sabah Kemerburgaz’daki evinden Maslak’taki işyerine gitmek için çıktı. Atatürk Sanayi Sitesi kavşağına geldiği sırada yeşillik alanda pusu kuran beyaz şapkalı bir kişi 5 el ateş etti. Rau’nun içinde bulunduğu araca 3 kurşun isabet etti. Rau, saldırıyı yara almadan atlatırken, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Hürriyet gazetesinden Çetin Aydın'ın haberine göer, Rau, ifadesinde 2.5 yıldır Türkiye’de yaşadığını, tehdit almadığını ancak son dönemde sözleşmelerini iptal ettikleri taşeron firmalar bulunduğunu söyledi. Polis, kamera görüntüleri inceledi.

Saldırıyı sözleşmesi iptal edilen taşeron firması yöneticisi Ş.S.’nin gerçekleştirdiği belirlendi. Düzenlenen operasyonda Ş.S. ve olayda birlikte hareket ettiği Y.Ç. ve Y.A. gözaltına alındı.

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