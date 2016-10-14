Vodafone Arena'nın kurul kararı delen 4 metrelik değişiklik teklifi kabul edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında Vodafone Arena'nın, kottan 2, çatıdan 2 metre olmak üzere toplam 4 metre yükseltilmesine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu oybirliğiyle onaylandı.

İBB Meclisi'nin CHP'li üyesi Hüseyin Sağ, daha önceki planda çatının düz olarak onaylatıldığını kaydederek, "Daha sonra çatı yapılırken, yağmur suyu nedeniyle düz olamayacağı için eğimli yapılınca avan projesine göre mecburen 2 metre çatı yükselmiş, 2 metre de kottan kalktıkları için 26 kot, 28 olmuş. Kurulun onayladığı avan projesine 4 metre yükseklik olmuş. Değişiklik planı Mecliste onaylandı. Karar Kurula gidecek, kuruldan kararla ilgili cevap beklenecek." diye konuştu.

İBB Meclisi 2. Başkanvekili Göksel Gümüşdağ da kararın Beşiktaş camiasına hayırlı olmasını dileyerek, "Stadla ilgili durumun burada netleşmesi beni de spor adamı olarak mutlu ediyor. Beşiktaş camiamıza tekrar hayırlı olsun." dedi.

Stadın avam projesi İstanbul 3 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nce onaylanmış ve İBB, kurul kararına aykırı olarak inşaat yapıldığını tespit etmişti.