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Beşiktaş'ın stadı, kurul kararını 4 metreyle deldi!

CHP, İBB Meclisi'nde görüşülecek yeni rapora itiraz etti

13 Ekim 2016 11:18

Beşiktaş'ın yeni yuvası Vodafone Arena’yla ilgili İBB Meclisi’ne gelecek yeni rapor tartışma yaratacağa benziyor. Stadın avam projesi İstanbul 3 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nce onaylanmıştı. İBB, kurul kararına aykırı olarak inşaat yapıldığını tespit etti. İBB, stadın “kottan 2 metre, çatıdan 2 metre olmak üzere toplam 4 metre” yükseltildiğini belirledi. Bu tespitleri yapan İBB plan değişikliğine gitti.

Cumhuriyet’ten Aykut Küçükkaya’nın haberine göre, İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun bugün İBB Meclisi’nde görüşülmesi beklenen yeni raporuna ise CHP’li Meclis Üyesi Hüseyin Sağ’dan itiraz geldi. Sağ, İBB’nin “plan hiyerarşisini” çiğnediğini söyledi. Sağ, “İBB yine bir ilke imza atıyor. Plan hiyerarşisi böyle işlemez, uygulanmaz. Halbuki projeyle ilgili yeni planın önce Kurul’a gitmesi gerekiyor. Kurul ne diyecek? Bir önceki aldığı kararın aksine bir karar alacağını da düşünmüyorum. İBB, Kurul’u aşarak daha önce zabıtladığı stad için plan değişikliğine giderek 4 metreyi yasallaştırıyor” diye konuştu.

 

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BeşiktaşYeni stadVodafone arenaKaçak inşaat

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