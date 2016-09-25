Vodafone Arena'nın güvenlik görevlisi Beyaz TV kameramanına saldırdı

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbiye ev sahipliği yapan Vodafone Arena'da görevli güvenlik görevlisi Beyaz TV kameramanına vurdu. Canlı yayında meydana gelen olayı Beyaz Futbol muhabiri Devrim Zengi "Bütün gazeteciler burada, biz buradan yayın yapabiliyoruz ancak arkadaş gördüğünüz gibi geldi kameraman arkadaşımıza saldırdı. Güvenlik amiri neden arkadaşıma saldırdı, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül burada açıklama yaptı. Başkanlar burada açıklama yaptı. Kameramanıma neden saldırdılar" ifadesiyle aktardı.

Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak ise konuyla ilgili olarak yine Beyaz TV canlı yayınında konuştu. Albayrak, "Görevli arkadaşla ilgili gerekli müdahaleyi yapacağız, emin olablirsiniz. İçiniz rahat olsun" dedi.

Spor Toto Süper Lig'de 2016/2017 sezonunun ilk derbisi Beşiktaş ve Galatasaray arasında oynandı. İki namağlup takımın mücadelesinde 5 sezon sonra ilk kez konuk takımın taraftarı da yer aldı. Galatasaray, 8'inci dakikada Eren Derdiyok'un, 44'üncü dakikada da Bruma'nın attığı golle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Beşiktaş ise 73'üncü dakikada Marcelo ve 78'inci dakikada Cenk Tosun'un attığı gollerle skoru 2-2'ye getirdi. Derbinin son anlarında her iki taraf da net pozisyonlardan faydalanamayınca müsabaka 2-2 bitti.

Maçın ardından Vodafone Arena'nın protokol bölgesinde canlı yayın yapan Beyaz TV kameramanı Vodafone Arena'da görevli güvenlik görevlisi tarafından saldırıya uğradı.

Beyaz Futbol muhabiri Devrim Zengi yaşananları şöyle anlattı:

"Şu anda görüyorsunuz burası protokol. Bütün gazeteciler burada, biz buradan yayın yapabiliyoruz ancak arkadaş gördüğünüz gibi geldi kameraman arkadaşımıza saldırdı. Güvenlik amiri neden arkadaşıma saldırdı, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül burada açıklama yaptı. Başkanlar burada açıklama yaptı. Kameramanıma neden saldırdılar"

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak ise "Görevli arkadaşla ilgili gerekli müdahaleyi yapacağız, emin olablirsiniz. İçiniz rahat olsun" ifadesini kullandı.