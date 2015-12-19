Vodafone Arena'nın açılış tarihi belli oldu

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Umut Güner, Vodafone Arena'nın açılış tarihini açıkladı. "Hedefimiz Mart sonu, Nisan başı gibi stadı bitirmek" diyen Güner, "Yıllık gelirimiz en az 15-20 milyon dolar artacak" dedi.

Sabah’ta yer alan habere göre; engelli izleyiciler için özel bir alanın bulunacağı stat için Güner, “Dünyanın en teknolojik, ekolojik ve akıllı stadını yapıyoruz” açıklamasında bulundu.

Sabah Gazetesi'nden Fatih Doğan’ın haberi şöyle:

Spor kamuoyunun 'ne zaman açılacak?' diye merak ettiği, siyah-beyazlı taraftarların atmosferi ile ilgili hayaller kurduğu Vodafone Arena'yı, Beşiktaş Asbaşkanı Umut Güner'le gezdi. Çatının kapatılmaya başlamasıyla birlikte kendisini göstermeye başlayan Vodafone Arena'da ilginç ayrıntılara ulaştı. İşte stadın inşaatından sorumlu yönetici Güner'in anlattıkları...

"İnşaatın çoğu bitti azı kaldı. Bizim için anlatılmaz bir duygu. Başkanımız ile zamanımızın çoğu burada geçiyor. Başkan ortalıkta yoksa bilin ki stattadır. 'Ne zaman açılacak?' derseniz, şöyle cevap vereyim; Başkanın stat inşaatını hızlandırmak adına belli zaman hedefleri koyduğu doğru ama artık son periyoda girdik. Hedefimiz Mart sonu, Nisan başı gibi bitirmek. Ancak şuna inanıyorum ki Beşiktaş bu sezonu zirvede tamamlayacak, şampiyonluk turunu da Vodafone Arena'da atacak. Buna inanıyor ve bunun için çalışıyoruz. Allah utandırmasın."

“Dünyanın en teknolojik stadı”

"Vodafone ile ekstra 5 milyon dolarlık mekanik, elektrik ve teknolojik altyapı anlaşması yapmıştık. 10 milyon dolarlık yatırım oldu. Dünyanın en teknolojik, ekolojik ve akıllı stadını yapıyoruz. Beşiktaş bizim için dünyadaki en özel ama en büyük kulüp. Ancak Boğaz'ın incisi Vodafone Arena herkese göre dünyanın en iyi ve özel statlarının arasında belki de ilk 5'te olacak."

"Bütün bildiğiniz statları unutun. Vodafone Arena'yı ev gibi saray gibi düşünün. Kaliteden ve konfordan asla kaçınmadık. Ofisler, yaşam alanları, restoranlar, podyum ve sanat merkezlerinin de içinde bulunduğu, 24 saat kalitenin yaşanacağı VIP bir stat yapıyoruz. Vodafone Arena'nın hizmete girmesiyle Beşiktaş'ın geliri en az 15-20 milyon dolar artacak. Bu da 20 yılda ekstradan 400 milyon dolar demek. Stadımızı 15-20 yıl önce yapabilseydik bugün Beşiktaş, borcundan daha fazla parayı kasasına koymuş olacaktı. Feenerbahçe ve Galatasaray bu ek gelir avantajını çok iyi kullandı. Şimdi sıra bizde. Beşiktaş'ı izleyin ve sıçramayı görün..."

Vodafone Arena'ya olan ilgi ülke sınırlarını aştı... Konuyla ilgili konuşan Vodafone Arena İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Buruk, "Vodafone Arena'ya 10 milyon dolarlık akıllı stadyum altyapı yatırımı yapan Vodafone Türkiye, bu süreçte edindiği bilgi birikimini ve tecrübeyi yurtdışına da taşımaya başladı. Vodafone Türkiye bünyesindeki akıllı stadyum ekibi, tecrübesini şimdi de Katar'a aktaracak. Ekibimiz 2022 Dünya Kupası için tamamı 'akıllı' olacak 8 stadyumun hayata geçirildiği Katar'da bu büyük organizasyonu ve tüm stadyumları yöneten SCDL isimli kurula bir sunum yaparak global stadyum tecrübelerini aktardı" dedi. Buruk ayrıca, "Futbolda senede 700 milyon Euro'luk bir ekonomi dönüyor. Bu büyük bir miktar. 4 büyük kulübe bakıyorsunuz, geçtiğimiz sene bunların değeri 2 milyar 271 milyon Euro olmuş. 4 büyük kulübün değeri bu... Yani çok önemli bir ekonomi dönüyor. Ve 150 milyon Dolar'ı aşan bir yatırım yaptık. Bu ekonomide ciddi bir pay sahibi olan firma haline geldik" ifadesini kullandı.

"Başkanımız Fikret Orman defalarca dile getirdi; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'nun stada maddi manevi katkıları çok büyük. Onlara teşekkürü borç biliyoruz. Vodafone Arena bizim için cennet, rakipler için cehennem olacak. Lig şampiyonlukları sıralanacak, UEFA şampiyonlukları kovalanır hale gelecek."

Stadın teknik özellikleri

1- Stadın kapasitesi UEFA'nın 2016 kriterlerine göre 40 bin 582 kişi olarak planlandı. Stat 79 da engelli koltuğuna sahip. İlk seyirci koltuğunun taç çizgisine uzaklığı sadece 6 metre.

2- Yaklaşık 3500 adet VIP deri koltuk yer alacak. Bunların 2500 tanesi ekranlı özel koltuktan oluşacak.

3- Loca sayısı 147.

4- Basın tribününde 152 kişi kapasiteli, masalı özel bir alan bulunacak.

5- Engelli izleyiciler için özel bir alan olacak.

6- Sürdürülebilir, çevreci ve yeşil bina olma özelliğini taşıyacak.

7- 50 bin ziyaretçinin ihtiyacını karşılayacak, yüksek bant genişlikli Wi-Fi, 2G, 3G ve 4G geçişine hazır ağ bağlantıları yer alacak.

8- Video wall dijital ekranları stadın farklı noktalarına konumlandırılacak. Her ekranın içeriği farklı olabilecek ve tek merkezden yönetilecek.

9- Kartlı geçiş ve güvenlik sistemlerine ek olarak zorlamalar doğrultusunda master kilit sistemi uygulaması bulunacak.

10- Stat kompleksinin brüt alanı 135 bin metre kare büyüklüğünde. Toplam kapalı kullanım alanı ise 90 bin metre kare.