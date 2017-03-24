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Spor

Vodafone Arena, iklim değişikliğine dikkat çekmek için ışıklarını kapatıyor

İklim değişikliğine dikkati çekmek için yarın Vodafone Arena'nın ışıkları 1 saatliğine kapatılacak

24 Mart 2017 17:10

Tüm dünyada aynı gün gerçekleştirilen "Dünya Saati" kampanyasına bu yıl Vodafone Arena da katılacak.

Beşiktaş'ın iç saha maçlarını oynadığı Vodafone Arena'nın ışıkları, iklim değişikliğine dikkati çekmek için yarın 1 saatliğine kapatılacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2007'den bu yana tüm dünyada aynı gün gerçekleştirilen "Dünya Saati" kampanyasına bu yıl Beşiktaş'ın da katılacağı belirtildi.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın iş birliğiyle gerçekleştirilecek etkinlikte Vodafone Arena'nın 20.30 ve 21.30 saatleri arasında ışıklarının kapatılacağı kaydedildi.

Paris'te Eyfel Kulesi, Londra'da Golden Gate Köprüsü, Pisa'da Pisa Kulesi ve Sidney'de Opera Binası başta olmak üzere birçok yapıda bu etkinliğin gerçekleştirileceği ifade edildi.

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