Vodafone 37. İstanbul Maratonu'nun şampiyonları belli oldu

Vodafone 37. İstanbul Maratonu her yıl olduğu gibi bu yıl da geniş bir katılımla gerçekleşti. Boğaziçi Köprüsü gişelerinin yaklaşık 300 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda sona eren 42 kilometre 195 metrelik maratonda erkeklerde Kenyalı atlet Elias Kemboi Chelimo, kadınlarda geçen yılın birincisi Etiyopyalı Amane Gobena kazandı.

Kadınlarda Amane Gobena yine şampiyon

Vodafone 37. İstanbul Maratonu'nda kadınlarda geçen yılın birincisi Etiyopyalı atlet Amane Gobena yine birinci oldu.

Yarışta, Etiyopyalı Zerfie Limeneh Tadese ikinci, Etiyopya asıllı Türk sporcu Meryem Erdoğan ise üçüncü sırayı aldı.

Erkeklerde şampiyon Elias Kemboi Chelimo

Maratonun erkekler kısmında Kenyalı atlet Elias Kemboi Chelimo birinci oldu.

Erkeklerde ikinci ve üçüncü sıraları yine Kenyalı atletler aldı. Maratonu, Evans Kiplagat ikinci, Silah Limo ise üçüncü sırada tamamladı.

Vodafone 37. İstanbul Maratonu'nu erkekler kategorisinde birinci bitiren Kenyalı atlet Elias Kemboi Chelimo, elde ettiği başarıdan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Yarışın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Chelimo, kazanmaktan dolayı kendisini çok iyi hissettiğini belirterek, "Rekoru az farkla kaçırdım ama en iyisini yapmaya çalıştım" dedi.

Organizasyonu beğendiğini vurgulayan Kenyalı atlet, ülkenin ve insanların ilgisinden dolayı memnuniyet yaşadığını kaydetti.

"Parkur zordu"

Maraton Koşusu'nda 6. olarak erkeklerde Türk atletler arasında en iyi dereceye imza atan Bekir Karayel ise Vodafone 37. İstanbul Maratonu parkurunun diğer yarışlara göre daha zor olduğunu ifade etti.

Hava sıcaklığının olumlu etkide bulunduğuna dikkati çeken Bekir Karayel, "Ama son 14 kilometrede şiddetli rüzgar vardı. Bu performansı kötü etkiledi " diye görüş belirtti.

Yarışın en ilginç sporcularından biri olan ve 25 kilometre boyunca ellerinde üç top çevirerek koşan Türk atlet Levent Denizci ise travmaya maruz kalan çocukların topluma yeniden kazandırılması için koştuğunu dile getirdi.

Kendisi için harika ve keyifli bir koşunun olduğunu vurgulayan Levent Denizci, şöyle devam etti:

"Elimden geldiğince üç top çevirmeye çalıştım. 25-26 kilometre bunu yaptım. Zaman zaman ara verdim. Projemizin ismi, travmaya maruz kalmış çocukların topluma kazandırılmasıdır. Toplum kuruluşlarının gelirlerini artırmaya yönelik bir çalışma yapıyoruz. Bunu bırakmayı düşünmüyorum. Tekrar tekrar projelerde yer alacağım."

Halk yürüyüşüne binlerce kişi katıldı

Maratonun halk yürüyüşü kısmı da en çok ilgi gören bölüm oldu. Katılımın 100 bin kişiyle sınırlanmasına karşın, kayıtsız olarak bu etkinliğe dahil olan çok sayıda kişiyle birlikte rakam daha yukarılara çıktı.

Yürüyüşün özellikle Boğaziçi Köprüsü üzerindeki bölümünde katılımcılar renkli görüntüler sergiledi. Havanın da güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar, köprüde bol bol fotoğraf çektirdi. Köprü üzerinde kahvaltı yapan, tulum ve kemençe eşliğinde horon, davul zurna eşliğinde ise halay çeken vatandaşlar, etkinliği renkli hale getirdi.

Organizasyonu evlilik teklifi yapmak için fırsat bilen vatandaşlar olurken, doğum günü kutlamaları da yine Boğaziçi Köprüsü üzerinde gerçekleştirildi. Bazı vatandaşların evcil hayvanlarıyla katıldığı koşuya, bir kişinin de koyunuyla birlikte gelmesi dikkati çekti.

Etkinlikte yer alan çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve dernek ise sosyal mesajlar içeren pankartlar taşıyarak köprü üzerinden geçiş yaptı.

Bakanlar yürüyüşte yer aldı

Maratonun halk yürüyüşü bölümünün startını veren isimler arasında bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, etkinliğe de dahil oldu.

Her iki bakan da Boğaziçi Köprüsü üzerinde yürürken, kendileriyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları kırmadı.

Öte yandan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman da etkinliğin startına katıldı ve yürüyüşte yer aldı.

Köprü mazgalına bacağı sıkıştı

Organizasyonda yer alan Fulya Ufuk isimli kadın, Boğaziçi Köprüsü'nün Anadolu yakası ayağı hizasında bulunan birleşme mazgalına bacağını sıkıştırarak zor anlar yaşadı.

Eşi, çocukları ve yakınlarıyla birlikte yer aldığı halk yürüyüşü bölümünde bacağını mazgala sıkıştıran Fulya Ufuk'un kurtarılması bir saati aşkın süre aldı.

Kadının kurtarılabilmesi için bacağına önce yağ dökülürken, bu çabadan sonuç alınamayınca devreye itfaiye ekipleri girdi. Mazgalın bulunduğu bölüme demir testeresi ve elektrikli makas ile yapılan müdahalelerin ardından Fulya Ufuk'un bacağı çıkarılabildi. Bir saat 10 dakika süren müdahalelerin ardından bacağı sıkıştığı yerden çıkarılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Seyyar satıcıların yüzü güldü

Maratonun yapıldığı güzergah üzerinde yerlerini alan seyyar satıcıların yüzleri güldü.

Özellikle simit, su ve köfte ekmek satan satıcılara yürüyüşe katılan vatandaşların ilgisi yüksek olurken, zaman zaman zabıta ekipleri de bu satıcılara müdahalede bulundu.

Köprüye Fransa bayrağı asıldı

Paris'te yaşanan terör saldırılarıyla gündemde olan Fransa, Vodafone 37. İstanbul Maratonu'nda unutulmadı.

Maraton güzergahında bulunan Boğaziçi Köprüsü'ne, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayraklarıyla birlikte Fransa bayrağı asıldı.

Köprü üzerinde güvenlik önlemleri alındı

Boğaziçi Köprüsü üzerinde vatandaşların yaşayabileceği olası tehlikelere karşı güvenlik önlemleri alındı.

Köprü üzerindeki yolun her iki yönünde denize bakan taraftaki birer şerit bariyerlerle kapatılarak, katılımcıların korkuluklara yaklaşmasına izin verilmedi.

Ayrıca, bariyerlerin arka bölümünde de güvenlik elemanları bulundurularak, buraya geçmek isteyen kişilere engel olundu.