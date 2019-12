-VODAFONE, 1 TL'LİK TELEFONUNU SATIŞA SUNDU İSTANBUL (A.A) - 22.07.2010 - Vodafone Türkiye'nin 3G'nin birinci yıl dönümü ''sürprizi'', Türkiye'nin 3G'li operatör markalı telefonu Vodafone 840 satışa sunuldu. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Serpil Timuray, Beyoğlu Vodafone Cep Merkezi'nde cihazın satışa sunulması dolayısıyla düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Vodafone Türkiye olarak Türkiye'nin her yerinde mobil internet sağlama vizyonlarına işaret etti. Mobil internet alanındaki stratejilerini ''Çok iyi kapsama alanı'', ''Herkesin ödeyebileceği fiyatlandırma'' ve ''3G mobil internet sağlayan akıllı cep telefonu tedariki'' şeklinde sıralayan Timuray, Vodafone 840'ın Türkiye'nin 81 ilindeki 974 Vodafone Cep merkezlerinde satışa sunulduğunu bildirdi. Timuray, soruları yanıtlarken, telefonun satışa çıkacağının açıklanmasının ardından ve bu gün, tüketicilerden yoğun ilgi gördüğünü ifade ederek, kampanya süresi belirlemediklerini, ancak kampanyanın abonelerin ilgisine bağlı olarak bir süre devam edeceğini söyledi. Cihazın, Vodafone'un kontrolünde ve cihaz ekibinin desteğiyle Çin'de üretilerek, tüm dünyada satıldığını kaydeden Timuray, 26 milyonun üzerinde kullanıcısı bulunan cihazın, en fazla tercih edilen operatör markalı telefon olduğunu belirtti. Timuray, cihazın piyasa değerinin 299 lira olduğunu hatırlatarak, taleplere göre yeni sipariş vereceklerini dile getirdi. Serpil Timuray, telefonu Vodafone abonelerinin ve Vodafone abonesi olmak isteyenlerin satın alabileceğini açıkladı. Konuşmasının ardından Timuray, 37 yaşındaki Ahmet Nuri Tanas'a ilk Vodafone 840'ı sattı. -VODAFONE 840- Toplantıda verilen bilgiye göre, 30 Temmuz 2009'da Türkiye'de 3G hizmeti vermeye başlayan Vodafone'un geçen 1 yıllık süre içinde 3G abone sayısı 5,5 milyona ulaştı. Vodafone Cep Merkezlerinde bugünden itibaren satışa sunulan Vodafone 840 kampanyası, 1 liralık cihaz bedeli dahil olan 36 lira değerindeki tarife paketine 18 ay boyunca abone olunması halinde telefonun yanı sıra her yöne 150 dakika ücretsiz konuşma, her yöne ücretsiz 50 SMS, her yöne ücretsiz 50 MMS ve sınırsız internet bağlantısı içeriyor. Vodafone 840'ta Facebook, Twitter, Windows Live Messenger gibi uygulamalara kolay erişim sağlanırken, 3G, 2,8 inç dokunmatik TFT ekran, 140 MB dahili hafıza, 8 GB'ye kadar mikro SD desteği, mini USB 2.0 bulunuyor.