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Bilim / Teknoloji

Vodafon 3G'i kullanıcılarla buluşturuyor

Vodafone'un, 3G teknolojisini İstinyePark'ta düzenlediği etkinlikle kullanıcılarına sunduğu belirtildi.

09 Mayıs 2009 03:00

Vodafone'un, 3G teknolojisini İstinyePark'ta düzenlediği etkinlikle kullanıcılarına sunduğu belirtildi.

Vodafone'dan yapılan yazılı açıklamada, İstinyePark'ta bugün kurulan ve Pazar akşamı 22.00'ye kadar açık kalacak Vodafone standına gelen ziyaretçilerin, 3G teknolojisi ile görüntülü telefon konuşması yapabileceği, video izleyebileceği ve 3G hızı ile internete bağlanabileceği bildirildi.

Açıklamada, etkinlik kapsamında "Anneler Günü"nde, Vodafone abonesi 100 anneye sürpriz hediyeler vereceği ifade edildi.

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