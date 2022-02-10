VoA'dan RTÜK'e yanıt: Ücretsiz ve açık internete erişimin sürdürülmesi için her türlü çabayı göstereceğiz

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) üç gün içinde lisans başvurusu yapma şartı getirdiği üç uluslararası basın kuruluşundan biri olan VoA (Voice of America/Amerika'nın Sesi), sitelerine engel getirilmesi durumunda VoA’nın ücretsiz ve açık internete erişimin sürdürülmesi için her türlü çabayı göstereceğini belirtti.

Açıklamada "VoA’nın hükümetin haber kuruluşlarını susturma çabalarının, tüm demokratik toplumların temel değeri olan basın özgürlüğünü ihlal ettiğine inandığı" belirtildi.

VoA Sözcüsü Bridget Serchak yaptığı yazılı açıklamada, Türk yayıncılık düzenleme otoritesinin, VOA gibi uluslararası yayıncılar için işletme lisansı alma şartının farkında olduklarını belirtti.

Açıklamada, “Türk hükümeti internet sitelerimizi resmi olarak bloke ederse, VOA, Türkçe konuşan kitlesinin mevcut tüm yöntemleri kullanarak ücretsiz ve açık internete erişimini sürdürmesini sağlamak için her türlü çabayı gösterecektir’’ denildi.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) 9 Şubat’ta, VoA, Deutsche Welle ve Euronews’un Türkçe yayın bölümlerinin üç gün içinde lisans başvurusu yapmasını istemiş, aksi takdirde internet yayınlarının engellenmesi yönünde mahkemeye başvuru yapma kararı almıştı.

DW Sözcüsü: Henüz bildirim yapılmadı

Deutsche Welle sözcüsü dün, konuyla ilgili kendilerine henüz resmi bir bildirim yapılmadığını belirtmişti.

"RTÜK'ün olası kararının DW'yi de etkileyebileceğini medyadan öğrendik" diyen sözcü "Ancak RTÜK'ten resmi bir bildirim geldiğinde bağlayıcı bir analiz yapabilir ve nasıl hareket edeceğimizi öngörebiliriz" açıklamasını yaptı.

Merkezi Fransa'nın Lyon kentinde bulunan EuroNews, henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Faruk Bildirici: RTÜK talimatı almış, sopayı bir kez daha kaldırdı

RTÜK'ün kararına ilişkin olarak T24'e konuşan Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, “RTÜK, bu yönetmeliğin uygulanması için lisanslama çalışmalarına iki yıl önce başlamıştı. TV yayını dışına çıkmıyordu. Şimdi uluslararası haber sitelerine ilişkin böyle bir tavır alması bu yetkisini bundan sonra bütün haber sitelerine karşı kullanacağını gösteriyor. Haber siteleri, YouTube ve sosyal medya yayınlarına da uzanacağını gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın genelgesinin medyaya olumsuz yansımaları kendini göstermeye başladı. RTÜK talimatı almış, sopayı bir kez daha kaldırdı.” yorumunu yaptı.