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Ekonomi

Vneşekonombank: Rus ekonomisi yüzde 1.8 büyüyebilir

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 1 Mart (DHA) - Vneşekonombank Baş Ekonomisti Andrey Klepaç, Rusya'da 2018 yılı sonunda GSYİH artışının yüzde 1

01 Mart 2018 19:27

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 1 Mart (DHA) - Vneşekonombank Baş Ekonomisti Andrey Klepaç, Rusya\'da 2018 yılı sonunda GSYİH artışının yüzde 1.8 olacağını bildirdi.

Klepaç, Altay Krayı’nda gerçekleşen XI Kış Tahıl Konferansı’nda yaptığı açıklamada, “2018 yılında biz GSYİH değerinde yüzde 1.8’lik artış bekliyoruz. Bu hiç de kötü bir sonuç değil” diye ekledi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü\'nün (OPEC), Rusya\'nın desteğiyle petrol üretim ve arzında kısıntıya gittiğine dikkat çeken Klepaç, bu yolla petrol fiyatlarında yaşanan artışların da etkisiyle, 2018 yılında ekonomik büyümenin destekleneceğinin altını çizdi.

Klepaç\'a göre, artışı destekleyen faktörler arasında sanayi ve tarım üretimindeki artışlar ve bu yıl Rusya\'da düzenlenecek Dünya Kupası organizasyonu üzerinden gelecek gelirler de bulunuyor.

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