Vlahovic, Cristiano Ronaldo'nun rekoruna ortak oldu

Serie A'nın 18. haftasında Fiorentina ile Sassuolo arasındaki mücadele 2-2 sona erdi. Ev sahibi takımın ilk golünü atan Dusan Vlahovic, Cristiano Ronaldo'ya ait Serie A rekoruna ortak oldu.

Serie A'nın 18. haftasında Firorentina sahasında milli futbolcular Mert Müldür ve Kaan Ayhan'ın formasını giydiği Sassuolo'yu konuk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında konuk ekip 32'de Scamacca ve 37'de Frattesi'nin golleriyle öne geçti.

İkinci yarıda ise ev sahibi takım ilk önce 51'de Dusan Vlahovic ile skoru değiştirdi, 61'de Torreira ile beraberliği yakaladı.

Milli futbolcu Mert Müldür 78'de Toljan'ın yerine oyuna girdi. Kırmızı kart cezalısını Kaan Ayhan ise mücadelede yer almadı.

2-2 biten maçın ardından Fiorentina puanını 31 yaptı. Sassuolo ise 24 puanda kaldı.

Fiorentina'nın ilk golünü atan Dusan Vlahovic, bu sezon 16. golünü atarken 2021 yılında 33. Serie A golünü kaydetti. Sırp oyuncu, Serie A'da Cristiano Ronaldo'ya ait bir yılda en çok gol atma rekoruna ortak oldu. (33)

Serie A'da 2021 yılının son maçı 21-22 Aralık'ta oynanacak. Fiorentina 22 Aralık'ta deplasmanda Igor Tudor'un takımı Verona ile karşılaşacak. Vlahovic 1 gol daha atarsa Ronaldo'nun rekorunu kıracak.