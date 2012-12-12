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Dünya

Vladimir Putin Erdoğan'a özendi

'Ulusa Sesleniş' konuşmasını güçlü bir 'yurtseverlik' üzerine kuran Putin, Rusya'ya dışarıdan yapılan dayatmalara her zaman karşı duracağını ifade etti

12 Aralık 2012 19:07

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, devlet başkanı seçilmesinin ardından ilk defa "ulusa sesleniş" konuşması yaptı. Putin, Ruslardan en az 3 çocuk yapmalarını istedi.

Devlet Başkanı Putin konuşmasında, ülkesinde doğum oranının düşmesine dikkat çekerek, evli çiftlerden 3 çocuk yapmalarını istedi.
 

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'Kabul edilemez'


Rusya'daki bazı muhalif siyasetçileri, yabancı çıkar gruplarından para almakla suçlayan Putin, "Bu kabul edilemez" dedi.

"Ulusa Sesleniş" konuşmasını güçlü bir "yurtseverlik" üzerine kuran Putin, Rusya'ya dışarıdan yapılan dayatmalara her zaman karşı duracağını ifade etti.


'Kendi demokrasimizi uygulayacağız'


Putin, "Doğrudan ya da dolaylı dış müdahale kabul edilemez" diyerek, ülkesinin demokrasiyi kendi bildiği şekilde uygulayacağını söyledi.


'25 milyon kişiye iş'


Rusya'nın ekonomi ve askeri kabiliyetinin güçlendireceğini de dikkat çeken Putin, 25 milyon kişiye iş yaratılacağı sözü vererek, kamu harcamalarındaki yolsuzluk ve rüşvetle de mücadele edeceğini vurguladı.

 

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