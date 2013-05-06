Vladimir Kliçko yine şampiyon

Ukraynalı sporcu Vladimir Kliçko, İtalyan rakibi Francesco Pianeta’yı yenerek Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu ünvanını korumayı başardı.



Almanya'nın Mannheim kentinde cumartesi akşamı çıktığı ringde Kliçko, yaklaşık 8 yıldır koruduğu Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu unvanını bir kez daha elde etti.

Yaklaşık 13 bin seyircinin doldurduğu salonda İtalyan rakibi Pianeta'yı zorlanmadan yenen 37 yaşındaki Kliçko, maç sonunda yaptığı açıklamada “Francesco yürekli bir savaşçı. Elinden gelen herşeyi yaptı ve bugün çok şey öğrendi“ diye konuştu.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, yaklaşık 30 yıldır Johnathon Banks tarafından çalıştırılan Kliçko, maç boyunca Pianeta'ya hiç şans vermedi. Kliçko'dan dokuz yaş daha genç olan Pianeta, ringteki 30'uncu profesyonel maçında ilk yenilgisini yaşamış oldu.