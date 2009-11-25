VJ Bülent işten kovuldu

Eski patronları Cem ve Hakan Uzan’ın özel hayatları hakkında konuşmak, VJ Bülent’i işinden etti. Ünlü VJ için son kararı dünkü toplantıda Kral TV Yayın Yönetmeni Gezegen Mehmet verdi.



Dün toplantı yapıldı



Star TV’deki “Ya Şimdi Ya Hiç” programında Cem Uzan’ın sevgilileri olduğunu iddia eden ve “Ben iki kişi biliyorum, hakikaten ciddi şeyler” diyen VJ Bülent, bu sözler yüzünden yıllardır çalıştığı Kral TV’deki işinden oldu. ıddiaya göre kanalın yeni yayın yönetmeni, Gezegen Mehmet olarak tanınan Mehmet Akbay, bu açıklamalardan sonra bir toplantı talep etti. Ve dün yapılan toplantıda ünlü VJ’in işine son verilmesini istedi.



Akbay’ın sabrı taştı



Akbay’ın VJ Bülent’in tarzına hiç sıcak bakmadığı, göreve geldiğinden beri de onu yayına çıkarmadığı konuşuluyor. Ve iddialara göre yeni yayın yönetmeninin sabrı, VJ Bülent’in bu açıklamalarıyla taştı, eski patronları hakkında konuşarak gündeme gelmesinden rahatsızlık duyduğu için de VJ’i görevden aldı. Bu gelişmenin birkaç gün içinde netlik kazanması bekleniyor.