VJ Bülent boşanma sebebini açıkladı: Çocuk baskısı vardı

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Hürriyet'in haberine göre; çocuk baskısı yüzünden evde huzursuzluk çıktığını söyleyen Çarıkçı, şunları söyledi:"Eşim Tülay turizmci. Onunla Yunan adalarına yaptığım bir gemi turunda tanıştım. Aramızda bir elektrik oldu. İlişkimizin dördüncü ayında evlilik kararı aldık. Bu kararımıza arkadaşlarımız çok şaşırdı. Eşimin annesi ise mutluluktan uçtu. Süper bir düğün yaptık. Ama kimseye de duyurmadık. Her şey yolunda giderken eşimin ailesi bize çocuk baskısı yapmaya başladı. Biz başta " Özgür evlilik" konusunda anlaşmıştık. Çocuk baskısı devam edince evde huzursuzluklar başladı ve boşanma kararı aldı."