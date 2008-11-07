Vizyondakiler: 7 - 13 Kasım haftası

Yönetmen: Marc Forster, Robert WadeOyuncular: Daniel Craig, Mathieu Amalric, Judi Dench, Olga KurylenkoTür: Aksiyon / Maceraİnternet Sitesi: www.007.com/Film hakkında:James Bond, Casino Royale’deki sürükleyici maceralarına devam ediyor.Sevdiği kadın Vesper tarafından ihanete uğrayan 007, içinden gelen dürtüye karşı koyarak son görevini kişiselleştirmemeye çalışır.Kararlılıkla doğruyu ortaya çıkarmaya çalışırken Bond ve M, Mr White’ı sorguya çekerek, Vesper’a şantaj yapan, kimsenin tahmin edemeyeceği kadar karmaşık ve tehlikeli bir şebekeyi ortaya çıkarırlar.Yönetmen: Çağan IrmakOyuncular: Melis Birkan, Yıldız Kültür, Goncagül Sunar, Gözde Kansu, Cemal Hünal ...Tür: Dram / RomantikFilm hakkında:Alper, 30’lu yaşlarda, kendi restoranının sahibi iyi bir aşçıdır.Hayatının akışı, bir gün Beyoğlu’nun arka sokaklarındaki bir kitapçıya girmesiyle değişir, Ada’yla karşılaşır.Alper, Ada’nın güzelliğinden etkilenir ve Ada’yı takip etmeye başlar.Alper kopamadığı özgür hayatının içersinde Ada’ya yer açtıkça, yaşamının daraldığını fark eder.Issız Adam, modern hayatın yalnızlaştırdığı insanları anlatan aşk üzerine bir film.Yönetmen: Onur ÜnlüOyuncular: Haluk Bilginer, Özgü Namal, Köksal Engür, Hümeyra, Bülent Emin Yarar...Tür: Fantastik / KomediFilm hakkında:Bütün hayatını bir mucize bekleyerek geçiren Fikri Şemsigil, sonunda bu mucizeyi yaşar ve 'Güneşin Oğlu' olduğunu öğrenir.Fakat yaşadığı mucize, düşündüğünün aksine Fikri Bey'in hayatını alt üst eder.Fikri Bey'in ruhu artık, çevresindeki insanların bedenlerine girip çıkmaktadır. Ve sonunda Fikri Bey, bu kez, yıllarca beklediği mucizeden kurtulmak için, gerçeklerin peşine düşmek zorunda olduğunu anlar.Olaylar çığırından çıkmıştır. Peki, karşı apartmandaki komşusu dünyalar güzeli kız ne olacaktır?Yönetmen: Şahin GökOyuncular: Kadir İnanır, Atilla Saral, Jülide Kural, Erol Demiröz, Mehmet ÇepiçTür: DramFilm hakkında:"Son Cellat", ülkenin askeri cunta ile yönetildiği bir dönemde hapse atılan savcı Yusuf ile cinayetle yargılanan cahil bir köylünün, arabacı Cabbar’ın arasında kurulan dostluğun çerçevesinde karanlık bir dönemde geçen insanlık acılarını, idam edenlerle idam edilenlerin dramını anlatıyor.