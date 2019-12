Vizyondakiler: 31 Ekim - 6 Kasım

Mükemmel Bir Gün - Un Giorno Perfetto (2008)

Yönetmen: Ferzan ÖzpetekOyuncular: Isabella Ferrari, Valerio MastandreaTür: DramaFilm hakkında:Ferzan Özpetek’in merakla beklenen son filmi "Mükemmel Bir Gün" ilk kez 65. Venedik Film Festivali’nde seyirci karşısına çıktı.Emma ve Antonio iki çocuklu evli bir çifttir ve bir yıla yakın bir zamandan bu yana ayrı yaşamaktadırlar. Antonio eskiden eşiyle paylaştığı evde tek başına kalmaktayken Emma çocukları da alarak annesine taşınmıştır.Bir gece, Palazzo’ya bir baskın ekibi çağrılır. Polis, silâh seslerinin duyulduğu apartmana girer."Mükemmel Bir Gün", hızlı bir akışla, bu anı önceleyen 24 saatte gelişen olayları ve her adımlarında gözetlenen bir grup insanın basit fakat “biricik” yaşamlarını ele alıyor.Yönetmen: Oxide Pang Chung, Danny PangOyuncular: Nicholas Cage, James With, Charlie Yeung, ...Tür: Aksiyon / MaceraFilm hakkında:"Bangkok Dangerous",sözleşmesini yaptığı cinayetler serisini gerçekleştirmek için Tayland’a giden bir kiralık katilin hayatındaki beklenmedik kökten değişimleri ve dönüşümleri konu alıyor.Joe (Nicolas Cage), Surat adlı acımasız suç patronunun dört düşmanını öldürmek üzere Tayland’ın başkenti Bangkok’a iner.Bu ülkeyi hiç tanımadığı için kendisine yardım etmesi ve yol göstermesi için Kong (Shahkrit Yamnarm) adlı bir dolandırıcıyla anlaşma yapar. İşini tamamladıktan sonra onu da öldürüp bütün izleri yok etmeyi planlamaktadır.İşin tuhafı, tam bir yalnız kurt olan Joe kendisini bu genç adama akıl hocalığı yaparken bulacak, bu arada yerel bir dükkanda çalışan sağır ve dilsiz bir kıza adım adım aşık olacaktır.Bangkok kentinin sarhoş edici güzelliklerinde ilerlemeye çalışan Joe kendi varoluşunu sorgulamaya başlar.Surat’ın katliam zamanının geldiğini düşündüğü sırada Joe artık değişmiş, bambaşka birisi olmuştur.Yönetmen: Ki-duk KimOyuncular: Jo Odagiri, Na-yeong Lee...Tür: DramFilm hakkında:Tıpkı adı gibi, film bir rüyayla, Jin adlı genç bir adamın gördüğü kâbustan uyanmasıyla başlıyor.Jin, rüyasında bir trafik kazasına neden olmuştur. Uyanıp kazayı gördüğü yere gittiğinde biraz önce orada benzer bir kaza olduğunu fark eder.Bir şekilde kazaya yol açan kişi olan Ran adlı kadınla tanıştığında, aralarında tuhaf bir bağ olduğunu anlar. Jin rüya gördüğünde Ran, Jin’in rüyada yaptıklarını yapmaktadır.Koreli usta Kim Ki-duk on beşinci uzun metrajlı filminde yine hayaller, hafıza ve aşk temalarını, günümüz insanları arasındaki iletişimsizlik üzerinden ele alıyor.Yönetmen: Ulaş AkOyuncular: Erkan Taşdoğan, Başak Sayan, Duygu Çetinkaya, Erol Günaydın, Ferhat Yılmaz, Sinan Bengier, Mustafa Topaloğlu, Nuri Alço...Tür: Komedi / Bilim kurgu / FantastikFilm hakkında:Uzayın derinliklerinde varlığını sürdüren “Nekrüt” gezegeni yaşayanları sadece ayran tüketerek yaşamlarını sürdürmektedir. Ne var ki, gezegenin ayran stokları hızla tükenmektedir.Nekrüt adlı gezegenin yönetim konseyi, gezegenin adının tersten okunduğunda Türken olduğunu fark edince, özel bir ekibi Türkiye’ye gönderme kararı alır.Türkiye’de ayak bastıkları ilk andan itibaren ekibin başından olmadık olaylar geçer. Olayların sonuna doğru Nekrütlüler yaşadıkları gezegende bilmedikleri duyguları öğrenirler: Sevgi, aile ve fedakârlık…Vizyon Tarihi: 29 Ekim 2008Yönetmen: Saul DibbOyuncular: Keira Knightley, Ralph FiennesTür: Drama / Aşk / RomantikFilm hakkında:On sekizinci yüzyıl sonlarında geçen film 'Georgiana Duchess of Devonshire' adlı kitaptan uyarlanmış ve yaşanmış olaylara dayanıyor.Georgiana Spencer, henüz 18 yaşına girmeden, kendisinden yaşça büyük olan, İngiltere'nin en saygın kişilerinden 5'inci Devonshire Dükü William Cavendish'le evlenir ve Devonshire Düşesi unvanını alır.Ne var ki, hayat dolu ve duygusal bir kadın olan Georgiana için bu, lüks içinde ama mutsuz bir hayata doğru atılmış bir adımdır.Kendisine varis olacak bir erkek evlat doğurması dışında onunla pek ilgilenmeyen, soğuk ve kibirli William, onunla neredeyse hiç konuşmaz.Georgiana uzun süre dünyaya bir erkek getiremediği için ilişkileri iyice gerilir. Ancak buna rağmen Georgiana, sıcak ve canayakın kişiliği sayesinde, dönemin sosyetesi ve değişmekte olan politik atmosferi içinde fazlasıyla sevilen ve dikkat çeken bir figür olmayı başarır.Kendine güveni artıp çevresi geliştikçe, hayatta neyi istediğinin de daha çok farkına varan düşes ve dükün evliliği, önce Leydi Bess Foster'ın dükle birlikteliği, ardından da düşesin çocukluk yıllarından tanıdığı politikacı Earl Grey'le yaşadığı fırtınalı aşkla sarsılır.Georgiana kalbinin sesini dinlemek istese de, bulunduğu mevki buna izin vermez.