Vizyondakiler: 14-21 Kasım haftası

Yönetmen: Dennis LeeOyuncular: Julia Roberts, Ryan ReynoldsTür: DramFilm hakkında:Yarı otobiyografik bir hikaye olan "Bahçemdeki Ateş Böcekleri" aşkın karmaşasını ve bir ailenin parçalanışını dokunaklı bir şekilde anlatıyor.Duygusal açıdan kaba ve dominant karakterli baba Charles, Üniversite profesörü ve yazardır.Mükemmel bir anne olan Lisa ve ergenliğe yeni giren oğul Michael. Lisa’nın somurtkan ve küskün kız kardeşi Jane, bir yazlığına aileye katılır ve Michael ile arkadaş olur.Yönetmen: Kazım ÖzOyuncular: Cahit Gök, Havin Funda Saç ...Tür: DramFilm hakkında:"Fotoğraf"ın ardından "Dûr" ("Uzak") adlı belgeseliyle tanıdığımız Kazım Öz, "Fırtına"da üniversite gençliğinin 1990’lardaki siyasallaşmasını Cemal, Rojda ve Orhan adındaki öğrenci kahramanları aracılığıyla beyazperdeye aktarıyor.Cemal, üniversite sınavını kazanarak, küçük taşra kasabasından İstanbul’a gelir. Büyük şehrin kalabalığı içindeki yalnızlığı, sistem karşıtı devrimci bir grup ile tanışmasıyla sonra erer.Grubun öncülerinden Helin ile yaşadığı çatışma, kimliğini keşfetmesi için de bir başlangıç olur. Benzer bir süreci yaşayan Rojda ve Orhan da zamanla değişip grubun aktif birer üyesi olurlar.Henüz on sekiz - on dokuz yaşlarında olan bu gençler, koca bir dünyayı değiştirmenin hayalleri ile yaşamaya başlarlar.Yönetmen: Kenny OrtegaOyuncular: Zac Efron, Vanessa Anne Hudgens...Tür: Müzikal / KomediFilm hakkında:Serinin yeni bölümünde lise son sınıf öğrencisi olan Troy (Zac Efron) ile Gabriella (Vanessa Hudgens), üniversiteyi farklı yerlerde okuyacakları için birbirlerinden ayrılacak olmaları gerçeği ile yüz yüze kalırlar.Geri kalan kadroyu Wildcats dans grubunun tamamladığı filmde, kahramanlarımız kendi deneyimlerini, gelecek umutlarını ve endişelerini yansıtan seçkin bir müzikal sahneye koyarlar.Beyazperdenin maksimum avantajından yararlanmak üzere tasarlanmış birbirinden heyecan verici dans figürleri ve yepyeni müziklerle donatılmış olan bu film, East High'ın yetenekli dansçılarından yüksek enerji yüklü full eğlence vaat ediyor.Yönetmen: Nesli ÇölgeçenOyuncular: Ömer Küyük, Yakup Satar...Tür: BelgeselFilm hakkında:Filmde Kurtuluş Savaşı’nın son tanıkları, Gazi Ömer Küyük, Gazi Yakup Satar ve Gazi Veysel Turan’ın günlük yaşamları ve savaş yıllarına dair anıları gözler önüne seriliyor.Ömer Dede, önce Anıtkabir’i, ardından son kalan diğer iki gazi, Yakup Satar ve Veysel Turan’ı ziyaret ediyor, anılarını paylaşıp birbirleriyle helâlleşiyorlar.Yönetmen: Eran RiklisOyuncular: Hiam Abbass, Doron Tavory...Tür: DramFilm hakkında:Yönetmen Eran Riklis’in beğenilen filmi "Limon Ağacı", Filistin İsrail sorununa insani bir açıdan ve her ikitarafı da eleştirerek bakıyor. Şubat 2008’de Berlin Film Festivali’nde dünya prömiyeri yapılan "Limon Ağacı", Eran Riklis’in "Suriyeli Gelin" filminin ardından çektiği ilk film.Bu ironik ve iyimser dramın kahramanı, limon ağaçlarını korumak için İsrail devletiyle mücadeleden sakınmayan Filistinli bir dul kadın, Selma.Duvarın İsrail tarafına İsrail savunma bakanı bir villa inşa edince, Selma’nın limon bahçesi, ulusal güvenliği tehdit eden bir unsur olarak tanımlanır ve yıkılmasına karar verilir.Hakkını ve limon ağaçlarını korumak için elinden geleni esirgemeyen Selma, tuttuğu avukata âşık olup, bir de üzerine davası uluslararası bir hadiseye dönüşünce her şey karmakarışık olur.Yönetmen: Hüseyin KarabeyOyuncular: Nesrin Cavadzade, Cengiz Bozkurt...Tür: Dram / SavaşFilm hakkında:Deneyimli belgesel yönetmeni Hüseyin Karabey’in ilk uzun metrajlı sinema filmi, Rotterdam Film Festivali’nin Hubert Bals Fonu’ndan senaryo desteği alarak yola çıktı.Filmin konusu, gerçek bir aşk öyküsüne dayanıyor. Filmde başrolleri paylaşanlarsa gerçek yaşamdaki kendi rollerini oynuyorlar:İstanbul’da bir film setinde tanıştıktan sonra memleketine dönüp savaşın patlamasıyla Irak’ta kalan Hama Ali ve İstanbul’dan ona ulaşmaya çalışan, filmin ortak senaristlerinden Ayça.Filmin çekimleri, İstanbul’da başlayıp Diyarbakır, Mardin, Silopi, Van, İran’ın Urmiye, Kuzey Irak’ın Erbil ve Süleymaniye kentlerinde yapıldı. İki sevgili savaşın acımasız şartlarında buluşabilecek midir?Yönetmen: Jaume Balagueró, Paco PlazaOyuncular: Manuela Velasco, Javier Botet...Tür: Dram / SavaşFilm hakkında:Genç bir TV muhabiri olan Angela ile haber kameramanı Pablo, itfaiyecileri konu edinen bir program hazırlamaktadırlar.Oldukça sıkıcı geçen program bir telefonun gelmesiyle hareketlilik kazanır. Yaşlı bir kadının geçirdiği ev kazası ile ilgili gelen bu ihbar üzerine Angela ve Pablo itfaiyecilerin peşine takılır.Kadının evine varan ekip, evin içinden korkunç çığlıklar duyarlar.