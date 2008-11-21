Vizyonda bu hafta

Bu hafta 3 yeni film gösterime girdi: 'Gomorra', 'Osmanlı Cumhuriyeti' ve 'Destere'...Yönetmen: Matteo GarroneOyuncular: Salvatore Abruzzese, Simone Sacchettino ...Tür: Suç / DramFilm hakkında:İtalya’da organize suç örgütü Gomorra tarafından öldürülen insanların sayısı 4 bini bulmaktadır.Gomorra sadece yasadışı uyuşturucu ve silâh trafiği ya da haraç almakla para kazanmaz, her sektörde faaliyet göstermektedir.Bu filmde izlenen öyküler, gerçek hayattan alınmıştır. Tüm bunlar, Napoli’nin Scampia mahallesinde ya da Caserta’da yaşanmıştır.Yönetmen: Gani MüjdeOyuncular: Ata Demirer, Vildan Atasever, Ruhsar Öcal, Sümer TilmaçTür: KomediFilm hakkında:"O olmasaydı, Kurtuluş Savaşı yaşanmasaydı" cümlesiyle adını duyuran "Osmanlı Cumhuriyeti", farklı bir tarih kurgusuyla, Atatürk'ün olmadığı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmadığı bir Türkiye'nin nasıl bir yer olacağı sorusunun peşine düşüyor.Gani Müjde'nin yazıp yönettiği ve Ata Demirer'in başrolde yer aldığı günümüzde geçen film, halifeliği ve Osmanlı saltanatını sürdüren Padişah 7'nci Osman'ın günün birinde aşık olmasıyla aslında iktidarın kendinde olmadığını, bir kukladan başka bir şey olmadığını anlamasını konu alıyor.Yönetmen : Gürcan Yurt , Ahmet UygunOyuncular: Peker Açıkalın, Önder Açıkbaş, Ali Çatalbaş, Tuna Orhan , Erol GünaydınTür : Korku / KomediFilm hakkında:Testere serisinden esinlenip onun bir parodisi niteliğinde olan, komedi ve korku türünün harmanlandığı Destere, Trakyalı bir seri katilin hikayesini anlatıyor.Hayrettin ve Hayati adlı aynı köyde yaşayan iki Trakyalı çiftçinin günün birinde gözlerini bir köy evinin bodrumunda açmalarıyla başlayan film, kurbanlarına "Oyun üüle oynanmaz, büüyle oynanır" diyen bir seri katilin ses kaydıyla kahramanlarımıza çeşitli oyunlar oynatmaya başlar.