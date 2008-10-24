Vizyonda bu hafta

Bu hafta 6 yeni film gösterime girdi: "Üç Maymun", "Testere 5", "Sihirli Şehir", "Devrim Arabaları", "Aşk Tutulması", "Paris". Can Dündar'ın "Mustafa"sı ise 29 Ekim'de vizyona girecek.

Üç Maymun - Three Monkeys (2008)







Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan

Oyuncular: Yavuz Bingöl Hatice Aslan

Tür: Drama

Film hakkında: Nuri Bilge Ceylan’ın yönettiği ve Yavuz Bingöl, Hatice Aslan, Ahmet Rıfat Sungar ile Ercan Kesal’ın oynadığı "Üç Maymun", 61'inci Cannes Film Festivali'nde 'En İyi Yönetmen' ödülü alarak tüm dünyanın dikkatini çekti.

"Üç Maymun" küçük zaafların büyük yalanlara dönüşerek parçaladığı bir ailenin gerçeği örtbas ederek her şeye rağmen bir arada kalma çabasını konu alıyor ve şu sorunun peşine düşüyor:

Altından kalkamayacağı acılara ya da sorumluluklara maruz kalmamak adına gerçeği bilmek istememek, onu görmemek, duymamak, hakkında konuşmamak ya da günümüz tabiriyle “üç maymunu oynamak", onun varolduğu gerçeğini ortadan kaldırır mı?



Testere 5 - Saw V (2008)







Yönetmen: David Hackl

Oyuncular: Julie Benz, Scott Patterson...

Tür: Gerilim / Korku

İnternet Sitesi: www.saw5.com/

Film hakkında:

Testere / Saw serisinin en iddialı bölümü olarak belirtilen "Testere V” de kriminal uzman Hoffman (Mandylor) Jigsaw efsanesini yaşatacak hayatta kalan son kişidir.

Ancak tehdit söz konusu olduğunda sırrının açığa çıkmaması için her şeyi göze alarak tüm tehlikeleri ortadan kaldırmak zorundadır.



Sihirli Şehir- City of Ember (2008)





Yönetmen: Gil Kenan

Oyuncular: Bill Murray, Tim Robbins...

Tür: Fantastik / Aile / Macera

İnternet sitesi: www.cityofember.com/

Film hakkında:

“The City of Ember”, Jeanne Duprau’nun 2003 yılında yayınlanan aynı adlı kitabından uyarlandı. Senaryosunu Caroline Thompson’un yazdığı filmin yönetmenliğini Gil Kenan üstlendi.

Filmde Lina ve Doon adlı iki çocuğun öyküsü anlatılıyor. Onlar, gökyüzünün her zaman karanlık olduğu, güneşin doğmadığı Ember kentinde yaşarlar.

Kentteki sokak lambaları ve evlerdeki ışıklar sürekli yanmaktadır. Kentin enerji kaynaklarının tükenmeye başlamasıyla birlikte lambalar da sönmeye yüz tutar.

Bunun üzerine iki kardeş, Ember kentinin gizemini çözmek ve insanlara gün ışığı sağlamak için çareler aramaya başlarlar.



Devrim Arabaları (2008)





Yönetmen: Tolga Örnek

Oyuncular: Halit Ergenç, Uğur Polat...

Tür: Dram

Film hakkında:

Cumhurbaşkanlığı konutunda 16 Haziran 1961 tarihinde verilen davette ülke kalkınmasını tartışılmaktadır. Bir ara Cumhurbaşkanı sinirlenip bu ülkenin otomobil bile üretebileceğini söyler.

Bu iddia ciddi ciddi meydan okumaya dönüşür. Paşa emrini verir; yaklaşmakta olan Cumhuriyet Bayramı’na ilk yerli otomobil yetiştirilecektir.

“Benzini bitip yolda kalan araba” olarak eksik bildiğimiz dramatik bir hikâye.

Film, Devrim Arabaları’nı üretme görevini üstlenmiş 23 mühendisin, kariyerlerini ve aile hayatlarını riske atarak girdikleri macerayı, zamanla, yoklukla, politikayla, karşılarına çıkan sayısız engelle mücadelelerini anlatıyor. 60 günde çekilen film tarihin kapılarını aralıyor...



Mustafa (2008)





Vizyon Tarihi: 29 Ekim 2008

Yönetmen: Can Dündar

Müzik: Goran Bregoviç

Tür: Belgesel

İnternet sitesi: www.mustafa.com.tr/

Film hakkında:

15 yıldır Atatürk belgeselleri yapan, “Sarı Zeybek”le seyirciyi Ata’nın insani yüzüyle tanıştıran Can Dündar ve ekibi şimdi onun bütün hayatını sinema diliyle anlatıyor.

10 Kasım 2008, Atatürk’ün ölümünün 70. yıldönümü. Türkiye 70 yılda Ata’sı için dört başı mamur bir film yapamadı. Yapılan belgeseller, Türkiye ölçeğiyle sınırlı, belli bir dönemle kısıtlı ve resmi bir dilde tutsak kaldı.

Selânik’ten Dolmabahçe’ye kadar hayatını başından sonuna mercek altına alan, onu şablonlardan uzak olarak askeri, siyasi, insani boyutlarıyla anlatan bir filmin eksikliği hep hissedildi. "Mustafa", işte bu ihtiyaca cevaben hazırlandı.

Film için Cumhurbaşkanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı arşivleri başta olmak üzere, yerli ve yabancı pek çok arşiv özel izinle açıldı.

Atatürk’ün daha önce görülmemiş fotoğraflarına, hatıralarını yazdığı not defterlerine, yakınlarına yolladığı çok özel mektuplarına, günlüğüne, el yazmalarına ulaşıldı.

Çekim ekibi Atatürk’ün ayak bastığı Selanik’ten Manastır’a, Şam’dan Berlin’e, Sofya’dan Karlsbad’a kadar her coğrafyaya giderek, doğduğu odadan, öldüğü odaya dek her mekana girerek onun hayatını yerinde görüntüledi.



Aşk Tutulması (2008)





Yönetmen: Murat Şeker

Oyuncular: Tolgahan Sayışman, Fahriye Evcen...

Tür: Komedi / Romantik

İnternet sitesi: www.asktutulmasi.com/

Film hakkında:

Fanatik bir Fenerbahçe taraftarı olan Uğur, gayet sakin bir kişiliği varken söz konusu futbol olduğunda bambaşka bir adam olmaktadır.

Annesi ve kız kardeşiyle birlikte yaşayan Uğur, annesinin evlenme baskısından sıkılmıştır. Pınar da aynı baskıyı annesinden görmektedir.

Trafik kazası sonucu tesadüfen tanışan Pınar ile Uğur’un hayatlarında köklü değişiklikler olacaktır.

Paris (2008)







Yönetmen: Cedric Klapisch

Oyuncular: Juliette Binoche, Romain Duris...

Tür: Komedi / Romantik / Dram

Film hakkında:

Bu hikâye, hasta ve ölebileceğini düşünen bir Parisli’yi anlatıyor. İçinde bulunduğu durum, çevresindeki insanlara yeni ve farklı bir gözle bakmasına neden oluyor.

Kendi ölümünü düşünmek, hayatına ve başka insanların hayatlarına birdenbire yeni bir anlam katıyor. Meyve ve sebze satıcıları, işçi, dansçı, mühendis, üniversite profesörü. Birbirinden farklı kişiler bu şehirde ve bu filmde bir araya geldi.



