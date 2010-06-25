T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Vizyona hangi yeni filmler girdi?

T24 - Türkiye'de bu hafta 3 yeni film vizyona girecek.

25 Haziran 2010 03:00

T24 - Türkiye'de bu hafta 3 yeni film vizyona girecek.



Derrick Borte'ın yönettiği ve David Duchovny, Demi Moore, Gary Cole ile Glenn Headly'nin oynadığı ''Örnek Aile/The Joneses'', komedi film sevenleri sinema salonlarına çekecek.
Yazar, yönetmen ve yapımcı Derrick Borte'nin ilk uzun metrajlı çalışması olan filmin konusu şöyle:

''Banliyödeki zengin ve özel sitelerde yeni birilerinin mahalleye taşınması her zaman ilgi çeker. Özellikle de taşınanlar Jones ailesi gibi bir aileyse. Ancak Jones ailesi gerçek bir aile değil bir pazarlama şirketin çalışanlarıdır. Görevleri ise aile görünümünde zengin mahallelere taşınarak, müşterilerin ürünlerine 'canlı reklam' yapmaktır. Ancak gerçek hayat hiçbir zaman senaryodakine uygun gitmez.''

Pierre Morel'in yönettiği ve John Travolta, Jonathan Rhys Meyers, Kasia Smutniak ile Richard Durden'in oynadığı ''Paris'ten Sevgilerle/From Paris with Love'', 2 ajanın amansız mücadelesini anlatıyor.

Luc Besson'ın hikayesinden uyarlanan filmin konusu şöyle:

''Fransa'daki Amerikan Büyükelçiliğinde görevli James Reece'in Paris'te kıskanılacak bir hayatı ve güzel bir sevgilisi vardır. Elçilikte, CIA için alt düzey bir görevde çalışmaktadır. Ancak tek istediği daha yüksek mertebeli bir ajan olmaktır. Üst düzey görevli olarak bir işe atandığında, ne kadar şanslı olduğuna inanamaz. Ta ki yeni ortağı özel ajan Charlie Wax ile tanışıncaya kadar.''

Jon Wright'in yönettiği ve Alex Pettyfer, April Pearson, Dimitri Leonidas ile Calvin Dean'ın oynadığı ''İşkence Okulu/Tormented'', gerilim ve korku sahneleriyle ön plana çıkıyor.

Filmin konusu şöyle:

''Okulda hakarete uğrayan, sürekli dalga geçilen bir öğrenci kendini astıktan sonra bir hayalet olarak geri döner ve tek tek kendisiyle dalga geçenleri avlamaya başlar.''


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24