Vizyona hangi yeni filmler girdi?

T24

Derrick Borte'ın yönettiği ve David Duchovny, Demi Moore, Gary Cole ile Glenn Headly'nin oynadığı ''Örnek Aile/The Joneses'', komedi film sevenleri sinema salonlarına çekecek.Yazar, yönetmen ve yapımcı Derrick Borte'nin ilk uzun metrajlı çalışması olan filmin konusu şöyle:''Banliyödeki zengin ve özel sitelerde yeni birilerinin mahalleye taşınması her zaman ilgi çeker. Özellikle de taşınanlar Jones ailesi gibi bir aileyse. Ancak Jones ailesi gerçek bir aile değil bir pazarlama şirketin çalışanlarıdır. Görevleri ise aile görünümünde zengin mahallelere taşınarak, müşterilerin ürünlerine 'canlı reklam' yapmaktır. Ancak gerçek hayat hiçbir zaman senaryodakine uygun gitmez.''Pierre Morel'in yönettiği ve John Travolta, Jonathan Rhys Meyers, Kasia Smutniak ile Richard Durden'in oynadığı ''Paris'ten Sevgilerle/From Paris with Love'', 2 ajanın amansız mücadelesini anlatıyor.Luc Besson'ın hikayesinden uyarlanan filmin konusu şöyle:''Fransa'daki Amerikan Büyükelçiliğinde görevli James Reece'in Paris'te kıskanılacak bir hayatı ve güzel bir sevgilisi vardır. Elçilikte, CIA için alt düzey bir görevde çalışmaktadır. Ancak tek istediği daha yüksek mertebeli bir ajan olmaktır. Üst düzey görevli olarak bir işe atandığında, ne kadar şanslı olduğuna inanamaz. Ta ki yeni ortağı özel ajan Charlie Wax ile tanışıncaya kadar.''Jon Wright'in yönettiği ve Alex Pettyfer, April Pearson, Dimitri Leonidas ile Calvin Dean'ın oynadığı ''İşkence Okulu/Tormented'', gerilim ve korku sahneleriyle ön plana çıkıyor.Filmin konusu şöyle:''Okulda hakarete uğrayan, sürekli dalga geçilen bir öğrenci kendini astıktan sonra bir hayalet olarak geri döner ve tek tek kendisiyle dalga geçenleri avlamaya başlar.''