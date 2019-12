Vizyona giren yeni filmler!

T24 - Vizyona bu hafta 4 yeni filmi girdi. İşte o filmler: Üç Harfliler, Annemi Öldürdüm, Para Asla Uyumaz ve Kardeşimden Sonra.





Üç Harfliler







Ayla (Gülseven Yılmaz) kocası Serkan (Özgür Özberk) ile mutlu bir çifttir. Ayla 11 yaşında (Kayra Simur) öteki alemden gelen bir varlığın musallat olması ile kabus dolu bir 3 gün yaşamıştır. O günlerden bu günlere en önemli koruyucusu olan muskasını önceki gün kaybettiği için kendini korumasız ve çaresiz hissetmekte...





Annemi Öldürdü







Cannes'ın en çok konuşulan filmlerinden olan Annemi Öldürdüm, aynı zamanda Kanada'nın Oscar aday adayı olmuş bir yapım. Filmin merkezinde, annesini sevmeyen eşcinsel lise öğrencisi Hubert var. Annesinin düzenbazca manevralarından ve suçluluktan bunalmış, onu küçümsemekten kendini alamıyor. Bu aşk/nefret ilişkisinin kafa karışıklığıyla Hubert ergenliğin gizemlerine sürükleniyor. Henüz yirmi yaşındayken filmi yazıp yöneten ve başrolünü üstlenen Xavier Dolan,ilk filminde son derece açık sözlü.



Çocuk konuşur: Bence diğer anneler çocuklarını böyle büyütmüyordur… Yemek yeyişi beni deli ediyor, araba kullanırken makyaj yapmasına da gıcık oluyorum… Eskiden ne güzel konuşurduk, dertleşirdik… Ondan nefret ediyorum…





Anne konuşur: Başkalarının duyguları senin derdin değil… Neden bir bardak süt içmiyorsun?.. Şimdi konuşamayız, televizyonda en sevdiğim dizi var… Ben de seni seviyorum tatlım…





Para Asla Uyumaz







Dünya küresel bir ekonomik krizle çalkalanmaktadır. Genç bir Wall Street yatırımcısı, kötü bir durumda kalmış eski bir Wall Street uzmanıyla iki aşamalı bir görev için anlaşır; gelmekte gözüken finansal çöküş öncesi finansal çevreleri bundan haberdar etmek ve bu genç yatırımcının akıl hocasının ölümünden kimin sorumlu olduğunu bulmak.



Yıl 2001, Gordon Gekko (Michael Douglas), zamanını menkul kıymetler dolandırıcılığı, kara para aklama ve şantaj gibi konularla geçirmiş ve Federal Islah Evi’nden farklı bir adam olarak çıkmıştır. Artık Wall Street’in kralı olmadığı gibi, saçı başı da dağıtmış haldedir. Dışarıda onu bekleyen kimsesi yoktur -kızı Winnie bile- ne de yokluğunda onun yokluğundan faydalanıp servet kazananWall Street’ten bir iş arkadaşı… İçeride geçirdiği sekiz yılın ardından Gekko yalnız ve dışlanmış birisidir.



2008 yılı. Jake Moore (Shia LaBeouf), genç ve zeki bir borsa simsarıdır ve Jake’in danışmanı Louis Zabel (Frank Langella) tarafından yönetilen Keller Zabel Investments’tan milyonlarca dolar kazanmaktadır. Jake’in kızarkadaşı Winnie (Carey Mulligan) ise ona destek olmakta ve babasında eksik bulduğu idealizmi onda bulmaktadır. Yatırımını yeşil enerjiye yapması konusunda destekçidir.







Kardeşimden Sonra







Büyük övgü toplayan bir romandan yola çıkan Kardeşimden Sonra, Zac Efron’un dünyayı benzersiz şekilde görmesini sağlayan bir kazadan sağ kurtulmuş küçük kasaba kahramanı olarak başrolde oynadığı bir romantik dram filmi. Bu duygusallık dolu öyküde, bir yandan hayatının amacını ve aşkın dönüştürücü gücünü keşfederken, diğer yandan geçmişini kucakladığı romantik bir yolculuğa çıkıyor.



Başarılı liseli yelkenci Charlie St. Cloud (Efron), bekar annesi Claire (Kim Basinger) ve küçük kardeşi Sam’in (Charlie Tahan) büyük hayranlığına ve onu sakin Kuzeybatı Pasifik kasabasından uzaklara götürecek bir Stanford bursuna sahiptir. Ama Charlie’nin parlak geleceği, bir trajedi gelip onun hayallerini elinden alınca yarıda kalır.



Bir araba kazası esnasında, kardeşler, ölmek üzere olduklarını farkettiklerinde birbirlerine uzanır. O an Charlie, Sam’i hiç bir zaman terketmeyeceğine dair söz verir. Ama ansızın, Charlie azimli doktor Florio Ferrente’nin (Ray Liotta) müdahalesi sonucu hayata döndürülür. Sam, trajik bir şekilde, kurtarılamaz.



Charlie teselli edilemez. Küçük kardeşinin cenazesi sırasında, mezarlıktan, mezarlığın arkasındaki ormanın içine doğru koşar ve gün sona ermek üzereyken ormanda küçük açık bir alana rastgelir. Uzaktan,gün batımı çanlarının seslerini duyar. Sersemlemiş bir halde yukarıya baktığında, Sam’i akşam ritüellerinin bir parçası olan beyzbol antremanına başlamak için elinde beyzbol eldiveniyle Charlie’yi beklerken görünce afallar.



Aradan beş yıl geçer ve Charlie’nin hayatı, kurmuş olduğu hayalden daha başka bir yön çizmiştir. O artık Sam’in gömüldüğü Seaside Mezarlığı’nın bekçisi olmuş; yelkenli teknesi ise parçalar halinde bir kenara atılmıştır. Üniversiteyi, arkadaşlarını ve ailesini boş vermiştir. Her akşam alacakaranlık olduğunda, çanlar çalar çalmaz, Charlie, Sam ile top yakalama oyunu oynamak için ormandaki açık alana gider. Gün batımıyla beraber, Sam tekrar ortadan kaybolur. Her ne kadar kardeşi onun hayatına devam etmesini istese de, artık bir tek Charlie’nin Sam’e verdiği söz önemlidir...





Ama liseden sınıf arkadaşı Tess (Amanda Crew), eve ansızın dönünce, Charlie yıllar önce verdiği sözü şereflendirme ve yeni bulduğu aşkla beraber geleceğe yol alma arasında parçalara ayrılır