Vizyona giren filmler

T24

'Ev'

'Koleksiyoncu'

'Cennet Batıda'

'Koy'

Caner ve Alper Özyurtlu'nun yönettiği, Gülçin Santırcıoğlu, Ahmet Saraçoğlu ve Funda Eryiğit'in rol aldığı ''Ev'' adlı gerilim filminde, ev formatında geçen bir yarışma ve yarışmacıların yaşadıkları anlatılıyor.Marcus Dunstan, Shannon John Stever, Frederich Wieger'in yönettiği, başrollerini Timothy Falzone ve Jerome Dillon'un rol aldığı ''Koleksiyoncu'' adlı film, korku filmi sevenlere hitap ediyor.Filmde, kumar borcunu ödemek için tesisatçı olarak çalıştığı evi soymaya karar veren Arkin'in, evi soymak için girdiği gece kötü bir sürprizle karşılaşması ve ailenin psikopat bir katil tarafından esir alındığına şahit olması konu ediliyor.Yönetmen Costa Gavras'ın ''Cennet Batıda'' adlı yeni filminde, Riccardo Scamarcio ve Juliane Köhler rol alıyor.Filmde tıpkı ''Odisea'' gibi hikayesi Ege'de başlayan ''Elias'' gemisinde bulunan kaçakların batıya ulaşmayı hedeflerken, ''Cennet'' adlı tatil köyünün çıplaklar kampına ulaşmaları konu ediliyor.Louie Psyhoyos'un yönettiği ''Koy'' adlı belgesel-dram türündeki filmde de Hayden Panettiere ve İsabel Lucas başrolleri paylaşıyor.Filmde eski bir yunus eğiticisinin yunusların insan esaretinden kurtarılması gerektiği düşüncesiyle harekete geçmesi anlatılıyor.