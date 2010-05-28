Vizyona giren filmler

T24 - Bu hafta vizyona 2'si yabancı 3 yeni film girdi. Tayfun Pirselimoğlu'nun yönettiği ''Pus'', yeni hikayesi 3 boyutlu çekilen ''Shrek: Sonsuza Kadar Mutlu'' ve gerilim türünü sevenler için ''Frozen'' yarın seyirciyle buluşacak.





'Pus'



Yönetmenliğini Tayfun Pirselimoğlu'nun yaptığı ''Pus'' adlı filmin başrollerinde Ruhi Sarı, Bahar Yanılmaz, Serkan Keskin, Birol Engeler ve Mehmet Avcı rol alıyor.



Filmin konusu şöyle:



''Korsan DVD işiyle hayatını sürdüren ve annesine bakan Reşat, içine kapanık bir gençtir. Annesi ile arasında iletişim problemi olan Reşat, mahallede yaşayan bir genç kıza ilgi duymakta ama ona da açılamamaktadır. Motosiklet tutkunu Reşat, yaptığı küçük hırsızlıklarla hayatına heyecan katmaya çalışır. Bir gün patronuna gelmiş bir paketi çalar. Onu bırakan kişinin öldürülmesi ile paket Reşat'ın elinde kalır. Reşat hiç beklemediği bir anda kendini karanlık işlerin içinde bulur.''





Shrek: Sonsuza Kadar Mutlu



Çocuklar kadar animasyon filmlere meraklı gençlerin de ilgisini çeken ''Shrek'' serisinin ''Sonsuza Kadar Mutlu'' adlı dördüncü filmi ise bu kez 3 boyutlu olarak izleyici karşısına çıkacak.



Shrek'in yeni hikayesinde iyi aile babası rolünün zamanla Shrek'e sıkıcı gelmesi konu ediliyor.



Filmin konusu şöyle:



''Shrek, artık, çevresindekileri korkutarak kendinden kaçırdığı eski günlerdeki halinden çok farklıdır. Kendini gerçek bir dev gibi hissettiği günleri çok özleyen Shrek, kötü kalpli Rumpelstilzchen ile bir anlaşma imzalar. Aslında Rumpelstilzchen, onu oyuna getirmiştir. Shrek, anlaşma sonrası kendini farklı bir yerde, farklı bir zamanda bulur. Bu dünyanın kralı Rumpelstilzchen'dir. Ve bu yeni dünyada devler avlanmaktadır. Shrek, prenses Fiona ile hiç karşılaşmamıştır. Üstelik eski dostları da onunla tanıştıklarını hatırlamaz. Shrek'in yeni görevi her şeyi eski haline getirmek ve gerçek aşkı ile dostlarını yeniden kazanmaktır. Bu uğurda birbirinden heyecanlı maceralara atılır.''





'Frozen'



Yönetmenliğini Adam Green'in yaptığı, Kevin Zegers, Shawn Ashmore, Emma Bell, Kane Hodder ve Ed Ackerman'ın rol aldığı yapımda, snowboard yapmak üzere dağa tırmanan 3 gencin başına gelenler konu ediliyor. Filmde hikaye şöyle gelişiyor:



''Snowboard yapmak üzere dağa tırmanan üç genç, telesiyejin arızalanması sonucu mahsur kalırlar. Paniğe kapılan gençler, donmamak için acele etmek zorundadır. Dağdan inmek için zamana karşı yarışan gençler için donmak tek tehlike değildir. Karın ortasında, ıssız doğada yalnız başlarına kalan üç genç soğuk dışında beklenmeyen engellerle de yüz yüze kalırlar. Geçirmek istedikleri macera, hayatta kalmak için yeterince güçlü olup olmadıkları için bir sınava dönüşür.''





