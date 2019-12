Vizyona giren filmler

T24 - Sinemaseverleri bu hafta 6 yeni film bekliyor.



İşte o filmler:



Beni Unutma (Remember Me)



Alen Coulter’ın yönettiği ve Robert Pattinson, Emilie De Ravin, Chris Cooper ile Lena Olin’in oynadığı Beni Unutma (Remember Me) aşk, romantizm ile dramı iç içe geçiren bir yapım. Kardeşi intihar ederek ölen Tyler, annesi ve babasınında ilişkilerinin bu olaydan sonra kopması üzerine zor anlar yaşamaktadır. Ally ise annesinin cinayetine tanık olmuş bir genç kızdır.





Aşk Çeşmesi (When in Rome)



Aşk hayatında hayal kırıklığına uğrayan New Yorklu müze müdiresi Beth (Kristen Bell), ablasının düğününe katılmak için Roma’ya gittiğinde Aşk Çeşmesi’ndeki sihirli paraları küstahça bir tavırla toplayınca o paraları oraya atmış olan dört erkeğin çekim merkezine girer. Sosis tüccarı Al (Danny DeVito), sokak sihirbazı Lance (Jon Heder), sevgi dolu ressam Antonio (Will Arnett) ve kendini beğenmiş fotomodel Gale’dir (Dax Shepard) artık onun peşindedir.





Beyaz Bant (The White Band)



Michael Haneke’nin yönettiği; Christian Friedel, Leonie Benesch, Ulrich Tukur ve Ursina Lardi’nun oynadığı Beyaz Bant (Das Weisse Band - The White Ribbon), 30 Nisan 2010’da vizyona giriyor. Huzursuz edici, zorlayıcı, ürpertici filmlerin uzlaşmaz yönetmeni Michael Haneke, bu kez sırlar, kötü niyet, entrika ve aile kavgalarıyla örülü, Bergmanvari bir köy portresi çiziyor.





Kıyamet Melekleri (Legion)



Yönetmenliğini Scott Stewart'ın yaptığı ve başrollerini Paul Bettany, Dennis Quaid, Kevin Durand, Doug Jones, Lucas Black, Tyrese Gibson, Adrianne Palicki ve Charles S. Dutton'ın paylaştığı Legion fantastik öğeler taşıyan bir gerilim/aksiyon filmi.





Parlak Yıldız (Bright Star)



2005’te İstanbul Film Festivali’nin Altın Lale jürisinde yer alan Jane Campion'ın filmi "Parlak Yıldız" 2009 yılı Filmekimi’nin gala filmleri arasında da yer almıştı. Yirmi beş yaşında ölen İngiliz şair John Keats'in Fanny Brawne'la olan aşkını anlatan "Parlak Yıldız"’ın başrollerde Tom Tykwer'in "Koku" ve Todd Haynes'in "I'm Not There" filmlerinde oynayan Ben Whishaw ve daha önce festivalde gösterilen Candy filminden hatırlayacağımız Abby Cornish var.





Yeşil Bölge (Green Zone)



Matt Damon ve yönetmen Paul Greengrass (The Bourne Supremacy, The Bourne Ultimatum, United 93) sürükleyici bir gerilim filmi olan “Green Zone”da yeniden bir araya geldi. Filmin hikâyesi, Irak savaşında kaosun hüküm sürdüğü, hiç kimsenin birbirine güvenmediği, alınan her kararın beklenmedik sonuçlara yol açabileceği ilk günlerde geçiyor.