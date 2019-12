Vizesiz 61 ülkeye seyehat

T24 - Türkiye’ye vize uygulamayan ülke sayısı 61’e ulaşırken, iş adamları bundan sonraki süreçte, başta AB ülkeleri olmak üzere, Kuzey Afrika ve körfez ülkeleriyle de vizelerin kaldırılmasını bekliyor.



Yürütülen diplomatik atak ve komşularla sıfır problem politikasının ardından Türkiye’ye vize uygulamayan ülke sayısı 61’e ulaşırken, iş adamları bundan sonraki süreçte, başta AB ülkeleri olmak üzere, Kuzey Afrika ve Körfez ülkeleriyle de vizelerin kaldırılmasını bekliyor.



Endonezya ile de vize uygulamasının kaldırılmasına yönelik çalışmalar da başlatılırken, vizelerin kaldırılmasının ticaret, seyahat, alışveriş, sağlık ve eğitim turizmine olumlu yansımalarının olacağı öngörülüyor.



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükkeşi, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, vizelerin kaldırılmasının Türkiye’nin dış ticaretine çok olumlu yansımalarının olduğunu söyledi.



Vize uygulamasının kaldırılmasının özellikle ikili iş görüşmeleri için gidip gelen, çeşitli fuarlara katılan iş adamları için büyük önem taşıdığına işaret eden Büyükekşi, bundan önce ihracatı düşünmeyen birçok üreticinin, gidip gelmesi daha kolay olduğu için artık ihracatı düşündüğünü bildirdi.



Özellikle Rusya’dan vize almanın çok zor olduğunu, bazen iki ayı bulabildiğini kaydeden Büyükekşi, bu ülkeyle Vize Muafiyeti Anlaşması’nın imzalanmasının önemine dikkati çekti.



TİM Başkanı Büyükekşi, “Vize uygulaması kaldırıldı ama Rusya Meclisi’nden geçtikten sonra uygulamaya geçilecek. Uygulama belki ekim, kasım aylarını bulabilir. Ondan sonra Rusya’ya ihracatımızda olumlu etkisi görülecek. Özellikle önümüzdeki yıl, olumlu katkısı daha çok ortaya çıkacak” dedi.



Büyükekşi, AB üyesi ülkelerle vizelerin kaldırılmasını her zaman gündeme getirdiklerini belirterek, “Mallarımız serbest dolaşımda ama iş adamları serbest dolaşımda değil. Şu anda görüşmeler yapılıyor, bunun bir an önce düzeltilmesi gerekli. En azından iş adamlarımıza mutlaka Avrupa’da serbest dolaşım hakkı verilmeli” diye konuştu.





İNTES Yönetim Kurulu Başkanı Koçoğlu



Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Koçoğlu da, vizelerin kaldırılmasının iş yapan insanlar için inanılmaz bir avantaj sağladığını belirterek, “Vize uygulamasının kaldırılması, işlerin hızlandırılmasını, o ülkelerde prestij kazanmamızı sağlıyor. Yani bilet bulduğunda, anında o toplantıya gidebiliyorsun. Bu inanılmaz bir avantaj sağlıyor. Bütün bunlar da iş adamlarının o ülkelerde iş alma iştahını artırıyor” dedi.



Vize uygulamasının kaldırılmasının o ülkelere giden işçi sayılarında da büyük artış sağlayacağını belirten Koçoğlu, “Vizelerin kaldırıldığı ülkelere giden işçi sayısının yüzde 50 oranında aratacağını tahmin ediyorum. Bazen 1-2 aylık işçi götürmemiz gerekiyor ama götüremiyoruz. Karşı tarafta vize olduğu için çalışma izni gerekiyor. Çalışma izni geldikten sonra buradan vize alınabiliyor. Bu da zaman kaybına neden oluyor” dedi.



Koçoğlu, İNTES olarak bundan sonra başta Cezayir olmak üzere AB, körfez ülkeleri ve Kuzey Afrika ile de vizelerin kaldırılmasını istediklerini, bunun iş adamları için büyük kolaylık sağlayacağını kaydetti.





61 ülke, Türkiye'ye vize uygulamasını kaldırdı



Son zamanlarda yürütülen diplomatik çalışmaların ardından son bir yılda birçok ülke, Türk vatandaşlarına vize uygulamasını kaldırdı. Suriye, Pakistan, Arnavutluk, Libya, Ürdün, Lübnan ve son olarak Rusya’nın da eklenmesiyle Türkiye’ye vize uygulamayan ülke ve bölgelerin sayısı 61’e yükseldi. Son olarak Endonezya ile de vizelerin tamamen kaldırılmasıyla ilgili çalışmalar başlatıldı.



En son Rusya ile imzalanan anlaşmaya göre, Türk ve Rus vatandaşlarının bir aya kadar olan turistik ziyaretleri vize zorunluluğu dışında tutulacak. İki ülke vatandaşları 90 gün içinde 30 günü geçmeyen seyahatlerinde vize almadan giriş yapabilecekler.



Rusya’nın en çok ihracat yaptığı on ülke arasında Türkiye dördüncü sırada yer alırken, en çok ithalat yaptığı ülkeler arasında da 14. sırada yer alıyor. Vizelerin kalkması ile ticaret dengesinde Türkiye’nin lehine gelişmelerin yaşanacağı öngörülüyor.



Rusya’da bugün Enka, Koç, Zorlu (Vestel, Taç, Zorlu Enerji), Efes, Şişecam gibi büyük firmaların yanı sıra küçük ve orta ölçekli firmaların da birçok üretim tesisi bulunuyor.



Türk müteahhitlerinin iş üstlendikleri tüm ülkeler arasında Rusya Federasyonu, değer itibariyle açık arayla ilk sırada yer alıyor.



Türkiye, Rusya’ya 3 milyar 202 milyon dolar ihracat yaparken, Rusya’dan 19 milyar 720 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirdi.



Libya’ya 1 milyar 800 milyon dolar ihracat yapılırken, bu ülkeden 403 milyon dolarlık ithalat yapıldı.



Vize uygulamasının kalktığı Suriye, Lübnan ve Ürdün ile Türkiye arasındaki ticaret de Türkiye lehine görünüyor. Türkiye ve Suriye arasındaki dış ticaret hacmi, 2009 yılında 1 milyar 752 milyon 292 bin dolar oldu. Türkiye, 2009 yılında Suriye’ye 1 milyar 424 milyon 611 bin dolar ihracat yaparken, bu ülkeden 327 milyon 681 bin dolar ithalat yaptı.



Türkiye’nin aynı yıl Lübnan ile arasındaki ticaret hacmi 795 milyon 254 bin dolar oldu. Türkiye, Lübnan’a 686 milyon 454 bin dolarlık ihracat yaparken, bu ülkeden 108 milyon 800 bin dolarlık ithalat yaptı.



Türkiye ve Ürdün arasındaki ticaret, geçen yıl 476 milyon 282 bin dolardı. Türkiye, Ürdün’e 455 milyon 928 bin dolar tutarında ihracat yaparken, bu ülkeden ithalatı ise 20 milyon 354 bin dolar oldu.



Türkiye ve Pakistan arasında dost ilişkilere rağmen ticaret hacmi, potansiyeli yansıtmayacak ölçüde yetersiz ve yıllara göre değişkenlik gösteriyor. Pakistan’a 163 milyon dolarlık ihracat, 619 milyon dolarlık da ithalat gerçekleştirildi.



Son dönemde vize uygulamasının kalktığı ülkelerden Arnavutluk’a 273 milyon dolarlık ihracat, 5 milyon dolarlık ithalat yapıldı. Vize uygulamasının kaldırılması planlanan Endonezya ile 251 milyon dolarlık ihracat, 1 milyar 18 milyon dolarlık ithalat hacmi oluştu.





Vize uygulamayan ülkeler



Türkiye’ye vize uygulamayan ülke ve özel idare bölgeleri ise şöyle:



Antigua-Barbuda, Arjantin, Arnavutluk, Bahamalar, Barbados, Belize, Bolivya, Bosna-Hersek, Brezilya, Ekvador, El Salvador, Fas, Fiji, Filipinler, Guatemala, Güney Afrika Cumhuriyeti, Gürcistan, Haiti, Hırvatistan, Honduras, Hong Kong, İran, Jamaika, Japonya, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kolombiya, Kore Cumhuriyeti (Güney Kore), Kosova, Katar, Kosta Rika, Libya, Lübnan, Makau Özel İdare Bölgesi, Makedonya, Maldivler, Malezya, Mauritus, Nikaragua, Pakistan, Palau Cumhuriyeti, Paraguay, Rusya, St. Vincent-Grenadines, Singapur, Solomon Adaları, Sri Lanka, Suriye, Svaziland, Şili, Tayland, Trinidad-Tobago, Tunus, Tuvalu, Tacikistan, Tanzanya, Uruguay, Ürdün, Venezuela.