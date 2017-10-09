T24 LogoT24 Logo
Gündem

Vize yasakları bu akşam başlıyor

  İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) ABD ve Türkiye’nin karşılıklı olarak vize başvurularının süresiz askıya alınmasının ardından bu akşam itibariyle vize yasağı başlıyor

09 Ekim 2017 20:52

 

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) ABD ve Türkiye’nin karşılıklı olarak vize başvurularının süresiz askıya alınmasının ardından bu akşam itibariyle vize yasağı başlıyor.

Yasaklar kapsamında ABD’den Türkiye’ye gelen yolculara bugün saat 22.00 itibariyle sınır kapılarında vize verilmeyeceği açıklandı.  Yarın akşam tam anlamıyla başlayacak yasaklarla birlikte hiçbir ABD vatandaşına sınır kapılarında ve konsolosluklarda vize verilmeyecek. Yasak kapsamında ABD’den Türkiye’ye gelecek sporcular da vize alamayacak. Transit olarak Türkiye gelen ABD vatandaşları ise yarın akşam 22.00’dan sonra Türkiye’ye giriş vizesi verilmeyecek.

BİR SIKINTI YAŞAMADIM 

İki ülke arasında vize başvurularının askıya alınmasıyla başlayan süreçle ilgili olarak THY uçağıyla ABD’den Türkiye’ye gelen yolcular herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını söylemediler. Yolculardan Tüzen Atilla, “ Boston’dan geliyorum. Burada çalışıyorum. ABD’ye turistlik bir gezi yaptım. Gelirken havalimanında herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Yaşanan kriziden önce vize almıştım. 10 yıllık vizem var. ABD’ye girişte herhangi bir olay yaşamadım. Çıkışta da bir sıkıntım olmadı. Arkadaşlarım orada tekrar seyahat etmek istiyorum” dedi.

KRİZİN DEVAM EDECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM
Konferans için ABD’ye giden Recep Yılmaz ise, “İyi bir uygulama olduğunu düşünmüyorum. Bence iki ülkenin de yararına değil. Anlamış değilim için böyle bir şey yapıldığını. Çok yeni olan bir şey. Olay zaten dün oldu. Çok taze bir haber. Bence sadece oradaki Türkleri tedirgin edecek bir olay. Ama uzun vadede çözüleceğini düşünüyorum. Ben uzun vadede krizin devam edeceğini düşünmüyorum” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI 

 

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YILDIZİSTANBUL DHA ABDTürkiyeninYasaklarABDden TürkiyeyeABDYasakTransitTürkiyeTürkiyeyeBİR SIKINTI YAŞAMADIM  İkiTHYYolculardan Tüzen AtillaBostondanBuradaABDyeGelirkenYaşananArkadaşlarımKRİZİN DEVAM

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24