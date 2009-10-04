'Vize uygulaması yüz karası bir haksızlıktır'

Alevilerin davetlisi olarak İngiltere'ye gitmek isteyen Kamer Genç ve Durdu Özbolat vizeleri olmadığı için uçağa alınmadı.



Alevi Bektaşi Birlik ve Dayanışma Komitesi'nin davetlisi olarak ‘Alevi Bektaşi Birlik ve Dayanışma Gecesi'ne katılmak üzere Tunceli Bağımsız Milletvekili Kamer Genç ile birlikte Ankara'dan İstanbul Atatürk Havaalanı’na giden CHP Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat ile eşi Elif Özbolat’ın, İngiltere vizeleri olmadığı gerekçesiyle uçağa alınmadıkları belirtildi.



CHP Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat, İngiltere Alevi Bektaşi Birlik ve Dayanışma Komitesi tarafından düzenlenen ‘Alevi Bektaşi Birlik ve Dayanışma Gecesi'ne katılmak için eşi Elif Özpolat ve Tunceli Bağımsız Milletvekili Kamer Genç ile birlikte gittikleri İstanbul Atatürk Havaalanı'nda İngiltere vizeleri olmadığı gerekçesiyle uçağa alınmadıklarını açıkladı.



Türk milletvekili olarak havalanından çevrilmesinin seçimle iş başında gelmiş bütün milletvekillerinin ortak sorunu olduğunu belirten Özbolat, şöyle dedi:



“Havaalanından döndüm. Kendimi İngiltere’nin sömürgesi gibi hissettim. İngiltere, Türkiye'deki milletvekillerinin diplomatik dokunulmazlıkları olduğunu biliyor ve buna rağmen vize şartı koşuyor. Bizden vize isteyen ülkelere biz de vize şartı koymalıyız. Onlar da vatandaşlarına ‘gitmeyin' derlerse, desinler. Biz de ‘gelmeyin' deriz. Kırmızı diplomat pasaportumuzu dahi tanımıyorlar. Türkiye’nin seçilmiş parlamenterlerinin bu duruma düşmesi utanç verici.”



Özbolat, önerge hazırlayıp Meclis'e sunacak



Olayın haftasonu meydana gelmesi nedeniyle yapabilecek birşey olmadığını belirten Özbolat, “Çok üzüldüm, Pazartesi günü derhal konuyu gündeme getirip konuyla ilgili önerge hazırlayıp meclise sunacağım” dedi.



Milletvekillerine vize uygulasının haksızlık olduğunu savunan Kamer Genç, şunları söyledi:



“Arkadaşımız vize almamış, vize alınacağından da haberi yokmuş. Aslında yanlışlık Ankara'da yapılmış. Ankara'daki THY yetkilileri, pasaport ve biletlerimize baktı. O arkadaşımıza ‘Sizin vizeniz yok, gidemezsiniz' demiş olsalardı daha iyi olurdu. Zaten İstanbul'da fark ettiler. Bence bu yüzkarası bir olay. Bir milletvekilinin vize alarak İngiltere’ye girmesi büyük bir sakınca. Devleti yöneten hükümetin bunu halletmesi lazım. Biz, İngilizler geldiği zaman onlara her türlü kolaylığı sağlıyoruz, vize de aramıyoruz. Milletvekillerine vize uygulaması yüz karası bir olay ve haksızlıktır. Bu sorunun bir an önce halledilmesi lazım.”

