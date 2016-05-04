Vize muafiyeti için gözler Brüksel'de

AB Komisyonu'nun merakla beklenen vize kararını bugün öğle saatlerinde kamuoyuna

açıklaması bekleniyor. Karar öncesi Brüksel çevrelerinden alınan haberler,

Komisyon'un Türkiye vatandaşlarına Schengen Bölgesi'nde vize muafiyeti tanınmasına

koşullu onay vereceği yönünde.

Brüksel: Şartlar yerine gelmedi

AB Komisyonu, Türkiye vatandaşlarının Schengen Bölgesi'ne seyahatlerinde vize

yükümlülüğünün kaldırılması için Türkiye'nin aralarında AB standartlarına uygun

biyometrik pasaportların yürürlüğe girmesinin de bulunduğu 72 kriteri yerine

getirmesini şart koşmuştu. Komisyon'a göre, Türkiye henüz bu kriterlerin tümünü

yerine getirmedi. AB kurumu, yerine getirilmeyen kriter sayısının 10'dan daha az

olduğunu açıkladı. Bu nedenle AB Komisyonu'nun şimdilik vize muafiyetine yeşil ışık

yakması, ancak nihai kararı hazirana bırakarak Türkiye'ye ek süre tanıması bekleniyor.

Bu süre içerisinde AB üyesi ülkeler ve Avrupa Parlamentosu Komisyon'un sunacağı

yasa teklifini incelerken, Türkiye ise eksik kalan kriterleri tamamlamak için zaman

kazanmış olacak.

Türkiye ise vize muafiyeti karşılığında tüm AB üyesi ülkelerin vatandaşlarına vizesiz

seyahat imkânı sağlamayı taahhüt etti. Türkiye, bu çerçevede Kıbrıslı Rumların vize

yükümlülüğünün kaldırıldığını açıklamıştı.

Almanya ve Fransa 'el freni' mekanizması istiyor

Türkiye vatandaşlarının Schengen Bölgesi'ne vizesiz seyahat edebilmesi için, AB

Komisyonu'nun yasa teklifinin Avrupa Parlamentosu'nun yanı sıra AB üyesi ülkelerin

de onayını alması gerekiyor. AB ülkeleri içindeki rahatsızlıktan ötürü Almanya ve

Fransa'nın gerekli görülen durumlarda vize muafiyetinin askıya alınabilmesini öngören

'el freni' mekanizmasını devreye sokmak istediği ortaya çıkmıştı. Ancak AB

Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, bu uygulamaya karşı olunduğu belirtilmişti.

Ankara, AB ile Türkiye arasındaki mülteci anlaşması uyarınca haziran ayında Geri

Kabul Anlaşması'nın tüm hükümlerinin yürürlüğe konulması karşılığında Türkiye

vatandaşlarına AB içinde vize muafiyeti sağlanmasını talep etmişti. Vize muafiyetinin

yürürlüğe girmesi halinde, Türkiye vatandaşları Schengen Bölgesi'ne turist olarak 90

gün süreyle vizesiz giriş yapabilecek.