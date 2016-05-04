Vize muafiyeti için gözler Brüksel'de

AB Komisyonu'nun merakla beklenen vize kararını bugün öğle saatlerinde kamuoyuna
açıklaması bekleniyor. Karar öncesi Brüksel çevrelerinden alınan haberler,
Komisyon'un Türkiye vatandaşlarına Schengen Bölgesi'nde vize muafiyeti tanınmasına
koşullu onay vereceği yönünde.
Brüksel: Şartlar yerine gelmedi
AB Komisyonu, Türkiye vatandaşlarının Schengen Bölgesi'ne seyahatlerinde vize
yükümlülüğünün kaldırılması için Türkiye'nin aralarında AB standartlarına uygun
biyometrik pasaportların yürürlüğe girmesinin de bulunduğu 72 kriteri yerine
getirmesini şart koşmuştu. Komisyon'a göre, Türkiye henüz bu kriterlerin tümünü
yerine getirmedi. AB kurumu, yerine getirilmeyen kriter sayısının 10'dan daha az
olduğunu açıkladı. Bu nedenle AB Komisyonu'nun şimdilik vize muafiyetine yeşil ışık
yakması, ancak nihai kararı hazirana bırakarak Türkiye'ye ek süre tanıması bekleniyor.
Bu süre içerisinde AB üyesi ülkeler ve Avrupa Parlamentosu Komisyon'un sunacağı
yasa teklifini incelerken, Türkiye ise eksik kalan kriterleri tamamlamak için zaman
kazanmış olacak.
Türkiye ise vize muafiyeti karşılığında tüm AB üyesi ülkelerin vatandaşlarına vizesiz
seyahat imkânı sağlamayı taahhüt etti. Türkiye, bu çerçevede Kıbrıslı Rumların vize
yükümlülüğünün kaldırıldığını açıklamıştı.
Almanya ve Fransa 'el freni' mekanizması istiyor
Türkiye vatandaşlarının Schengen Bölgesi'ne vizesiz seyahat edebilmesi için, AB
Komisyonu'nun yasa teklifinin Avrupa Parlamentosu'nun yanı sıra AB üyesi ülkelerin
de onayını alması gerekiyor. AB ülkeleri içindeki rahatsızlıktan ötürü Almanya ve
Fransa'nın gerekli görülen durumlarda vize muafiyetinin askıya alınabilmesini öngören
'el freni' mekanizmasını devreye sokmak istediği ortaya çıkmıştı. Ancak AB
Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, bu uygulamaya karşı olunduğu belirtilmişti.
Ankara, AB ile Türkiye arasındaki mülteci anlaşması uyarınca haziran ayında Geri
Kabul Anlaşması'nın tüm hükümlerinin yürürlüğe konulması karşılığında Türkiye
vatandaşlarına AB içinde vize muafiyeti sağlanmasını talep etmişti. Vize muafiyetinin
yürürlüğe girmesi halinde, Türkiye vatandaşları Schengen Bölgesi'ne turist olarak 90
gün süreyle vizesiz giriş yapabilecek.