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Yaşam

Vize kuyruğunda ölüm

İş seyahati için Fransa'ya gidecek olan Yusuf Alakuş vize sırası beklerken yaşamını yitirdi

05 Eylül 2012 20:29

Fransız Konsolosluğu'nda vize sırası beklerken fenalaşan Yusuf Alakuş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

44 yaşındaki Alakuş, iş seyahati için gideceği Fransa'nın vize işlemleri için Beyoğlu'ndaki Fransız Konsolosluğu'nda sıra beklerken fenalaştı.

Konsolosluk görevlileri hemen ambulans istedi; kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Alakuş'a konsolosluk içinde ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Alakuş buradaki tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Olayı haber alıp hastaneye gelen Alakuş'un yakın arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.

Öte yandan, Konsolosluk önünde çocukları ile 6 gündür vize sırası beklediğini söyleyen Aysun Yağmur Şahin ve yakını Osman Nihat Gürgün  yetkililere tepki gösterdi. (CNN Türk)

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