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Yaşam

Vize kuyruğunda hayatını kaybetti

Fransız Konsolosluğu'nda vize kuyruğuna giren fenalaşan Yusuf Alakuş yaşamını yitirdi

05 Eylül 2012 17:27

 

İstanbul Fransız Konsolosluğu'nda vize sırası beklerken fenalaşan Yusuf Alakuş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
 
Yusuf Alakuş (44) isimli Türk vatandaşı, iş seyahati için Fransa'ya gidecekti, vize işlemleri için Beyoğlu'ndaki Fransız Konsolosluğu'na geldi. Ancak Alakuş, Konsoloslukta sıra beklerken fenalaştı. İlk müdahale Fransız toprağında yapıldı.
 
Konsolosluk görevlileri hemen ambulans istedi; kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Alakuş'a konsolosluk içinde ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Alakuş buradaki tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. 
 

Vize sırasındakiler isyanda

 
Olayı haber alıp hastaneye gelen Alakuş'un yakın arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. 
 
Öte yandan, Konsolosluk önünde çocukları ile 6 gündür vize sırası beklediğini söyleyen Aysun Yağmur Şahin ve yakını Osman Nihat Gürgün  yetkililere tepki gösterdi. 

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