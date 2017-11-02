Vize krizine rağmen ABD’ye ihracat yüzde 49 arttı

İZMİR, (DHA)- EGE İhracatçı Birlikleri (EİB) ekim ayında ihracatını yüzde 14’lük artışla 1 milyar 92 milyon 956 bin dolara çıkardı. Bu rakam, EİB’nin 78 yıllık tarihinde Ekim ayları dikkate alındığında tarihi rekor olarak kayıtlara geçti. Egeli ihracatçılar 2016 yılı Ekim ayında ise; 956 milyon 353 bin dolarlık ihracat gerçekleştirmişti. Vize krizi yaşanılan Amerika Birleşik Devletleri\'ne Egeli ihracatçılar, Ekim ayında yüzde 49\'luk rekor artışla 99 milyon 790 bin dolarlık ihracata imza attı.

EİB\'nin ekim ayındaki 1 milyar 92 milyon dolarlık ihracatı, 2017 yılının geride kalan 10 aylık diliminde de aylık bazda en fazla ihracat yapılan ay olurken, son 29 ayın en yüksek ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti. EİB, en son 2014 yılı Mayıs ayında 1 milyar 95 milyon dolarlık ihracata imza atmıştı. Egeli ihracatçıların ihracat artışında en dikkat çeken ülke ise vize krizi yaşadığımız Amerika Birleşik Devletleri oldu. 2016 yılı Ekim ayında EİB’den ABD’ye 66 milyon 865 bin dolarlık ihracat olurken, 2017 yılının Ekim ayında yüzde 49’luk artışla 99 milyon 790 bin dolar ihracat gerçekleştirildi. Ekim ayında Türkiye ihracatı ise yüzde 16’lık artışla 13 milyar 527 milyon 982 bin dolar oldu. Ege İhracatçı Birlikleri’nin 2017 yılı Ocak – Ekim döneminde kayda aldığı ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6’lık artışla 9 milyar 62 milyon dolardan, 9 milyar 582 milyon dolara yükseldi. Son 1 yıllık dönemde Egeli ihracatçıların ihracatı ise; yüzde 5’lik artışla 11 milyar 420 milyon dolara ulaştı. Ekim ayında EİB’nin sanayi ürünleri ihracatı yüzde 17’lik artışla 472 milyon dolardan, 555 milyon dolara tırmanırken, tarım ürünleri ihracatı yüzde 15’lik yükselişle 405 milyon dolardan 464 milyon dolara yükseldi. Madencilik sektörünün ihracatı ise yüzde 7’lik düşüşle 78 milyon dolardan 73 milyon dolara indi. Ekim ayında; Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altındaki 12 ihracatçı birliğinden 10\'u , 2016 yılı Ekim ayına göre ihracatını artırırken, 2\'si geçen yılkı ihracat rakamlarını yakalayamadı.

KURU MEYVE İHRACATI ZİRVEDE, ZEYTİNYAĞI SEKTÖRÜ ARTIŞ REKORTMENİ

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 10 Ekim’de başlayan 2017/18 sezonu kuru incir ihracatıyla büyük çıkışa geçti ve 124 milyon 81 bin dolarlık ihracat tutarıyla 12 birlik içerisinde zirveye oturdu. Ekim ayında 58 ülkeye gerçekleştirilen 55 milyon 392 bin dolarlık kuru incir ihracatı kuru meyve sektörünü liderliğe taşıdı. Türkiye tarihinin en yüksek zeytin ve zeytinyağı rekoltelerinden birini ihracata hazırlanan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, 2016/17 sezonunu başarılı bir şekilde geride bırakmanın gururunu yaşıyor. EZZİB, Ekim ayında ihracatını 2016 yılı Ekim ayına göre yüzde 62’lik rekor artışla 17 milyon 189 bin dolara çıkardı. EZZİB bu artış oranı ile Ekim ihracat artış rekortmeni oldu.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATI 1 MİLYAR 250 MİLYON DOLARI AŞTI

Ege İhracatçı Birlikleri’nin ihracatta lokomotif ve lider birliği Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Ekim ayında, geçen yılın aynı ayına göre ihracatını yüzde 23 geliştirerek 117 milyon 832 bin dolarlık ihracat rakamına erişti. EHKİB son bir yıllık dönemde ise; 1 milyar 252 milyon 558 bin dolarlık ihracatı kayda alarak, 1 milyar 250 milyon barajını geçmeyi başardı.

TÜTÜN İHRACATI İKİ AYDIR ARTIYOR

Tütün İhracatı yüzde 27’lik artışla 93 milyon 503 bin dolara ulaştı. EİB sıralamasında zirvenin üçüncü basamağının sahibi oldu. Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği 93 milyon 105 bin dolarlık ihracat gerçekleştirirken ihracatı yüzde 25 artış gösterdi. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği ise; ihracatını yüzde 16’lık artışla 67 milyon dolardan 78 milyon dolara çıkardı. Birliğin, yıllık ihracatı ise tarihinde ilk kez 900 milyon doları aştı. Son dönemde Rusya’ya domates ihracatı yasağının kalkma süreciyle ilgili gündemin ilk sıralarında yer alan Yaş Meyve Sebze ve Mamulleri ihracatı Ekim ayında başarılı bir seyir izledi. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 75 milyon 332 bin dolarlık ihracat yaptı.

MADENCİLİK SEKTÖRÜNE NAZAR DEĞDİ

2017 yılında Çin ve Hindistan pazarında sağladığı ihracat artışlarıyla başarılı bir grafik ortaya koyan Ege Maden İhracatçıları Birliği’ne Ekim ayında nazar değdi. Ekim ayında 73 milyon 192 bin dolarlık ihracata imza atan EMİB, 2016 yılı Ekim ayı performansının yüzde 7 gerisinde kaldı. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ise; Ekim ayında ihracatta yüzde 8’lik artış hızı yakalayarak 49 milyon 343 bin dolarlık ihracatla aylar sonra ihracatta artışa geçmenin mutluluğunu yaşadı. Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Ekim ayında 24 milyon 340 bin dolarlık ihracat rakamına ulaşırken, 2016 yılı Ekim ayına göre ihracatının yüzde 4 düşüşüne engel olamadı.

TEKSTİL VE DERİ İHRACATI YÜZDE 28 ARTTI

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Ekim ayında ihracatını bir önceki Ekim ayına göre yüzde 28 artırdı ve 22 milyon 514 bin dolar döviz girdisi sağladı. İhracatını yüzde 28 artıran bir diğer birlik ise Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği oldu. Deri ve deri mamulleri ihracatı ülkemize 11 milyon 416 bin dolarlık döviz kazandırdı.

ABD\'YE İHRACATTA TÜTÜN İLK SIRADA

Ege İhracatçı Birlikleri, 2017 yılı Ekim ayında 172 ülkeye ihracat yaparken 114 ülkeye ihracatını artırma başarısı gösterdi. Almanya 122 milyon 776 bin dolarlık ihracatla zirvedeki yerini korudu. Vize krizi yaşanılan Amerika Birleşik Devletleri’ne Egeli ihracatçılar, Ekim ayında yüzde 49’luk rekor artışla 99 milyon 790 bin dolarlık ihracata imza attılar. ABD’ye yapılan ihracatta tütün sektörü, 29 milyon 427 bin dolarlık tutarla ilk sırada yer alırken, kimya sektörü 14 milyon 565 bin dolar, madencilik sektörü 13 milyon dolar ve meyve sebze mamulleri sektörü 8 milyon dolarlık ihracatla rekora katkı sağladı. Zirvenin üçüncü basamağında ise; 75 milyon 407 bin dolarlık ihracatla İngiltere yerini aldı. EİB üyelerinin ihracatta ciddi artış kaydettiği diğer ülkeler ise; İspanya, Yunanistan, Fas ve Rusya Federasyonu oldu. İspanya’ya yapılan ihracat yüzde 61’lik artışla 45 milyon dolardan 73 milyon dolara çıkarken, İspanya 2017 yılının Ocak-Ekim ayında 585 milyon dolar ihracat rakamına ulaşarak İtalya ve Hollanda’yı geçerek EİB’nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında dördüncü sıraya yükseldi. Yunanistan’a yapılan ihracat yüzde 48’lik artışla 13 milyon dolardan, 19 milyon dolara çıkarken, Fas’a gerçekleştirilen ihracat yüzde 153’lük yükselişle 6 milyon dolardan 16 milyon dolara fırladı. Rusya Federasyonu’na 2016 yılı Ekim ayında 10 milyon dolar olan ihracat 2017 yılı Ekim ayında 16 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. EİB’nin Rusya’ya ihracatı yüzde 61 gelişim gösterdi.



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