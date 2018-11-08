Vize haftasında öğrencilere ‘Kahkaha Molası'

İSTANBUL, (DHA)- Nişantaşı Üniversitesi, Beşiktaş Kültür Merkezi’nin (BKM) organizasyonunda bu yıl üçüncü kez gerçekleşen “İstanbul Komedi Festivali”ne ev sahipliği yapıyor. Komedyen ve oyuncu Doğu Demirkol ile başlayan stand-up gösterisi 18 Kasım’a kadar devam edecek.

BKM’nin geleneksel hale getirdiği ve \'Söyleyin de beraber gülelim\' sloganıyla gerçekleşen festivale bu yıl ilk kez bir üniversite ev sahipliği yapıyor. Ahlat Ağacı, Ölümlü Dünya filmlerindeki performansı ve Güldür Güldür Show’daki stand-up gösterisiyle beğeni toplayan komedyen ve oyuncu Doğu Demirkol’u, Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Esra Hatipoğlu, akademik ve idari kadronun yanı sıra çok sayıda öğrenci yalnız bırakmadı.

Nişantaşı Üniversitesi Neo Tech Kampüs’teki Doç. Dr. Cevdet Uysal Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte Doğu Demirkol, kendi yaşamından ve güncel olaylardan harmanladığı gösterisiyle izleyenleri kahkahaya boğdu.

Farklı mekanlarda ulusal ve uluslararası sanatçıların katılımıyla 18 Kasım\'a kadar devam edecek olan İstanbul Komedi Festivali’nde Nişantaşı Üniversitesi 17 Kasım’da da Naz Osmanoğlu’nun gösterisine ev sahipliği yapacak.