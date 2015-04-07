Vize haftasında elektrikleri kesildi, kız öğrenciler protesto etti

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) Muradiye Kampüsü kız yurdunda kalan öğrenciler, vize haftasında elektriğin kesilmesini yurdun bahçesinde protesto etti.

Yaklaşık bin 400 kişi kapasiteli kız öğrenci yurdunda kalan bir grup öğrenci, gece saatlerinde yaşanan elektrik kesintisini protesto etmek için bahçeye çıktı. Yağmur altında yurdun bahçesine çıkan öğrenciler, jeneratör olmasına rağmen vize haftasında elektriksiz kaldıklarını iddia etti.

Kız öğrenciler, aynı durumun daha öncede sık sık tekrarlandığını ifade etti. Bahçe duvarındaki korkuluklara tırmanan öğrenciler, "Yarın vize var elektrikler yok", "Mağduruz" sloganları attı. Yaklaşık 1 saat bahçede kalan grup, yağmurun şiddetini artırmasıyla olaysız dağıldı.



Öğrencilerin yurda dönmesinden bir süre sonra elektrik kesintisi sona erdi.