Vize başvurusu için en yakın ABD elçiliği Sofya'da...

Özgür ALTUNCU - Güven USTA/İSTANBUL, (DHA) AMERİKA Birleşik Devletleri\'nin Türkiye\'deki diplomatik temsilciliklerinde Türk vatandaşlarının vize başvuru işlemlerini durdurmasının yankıları sürüyor. Bugün ABD\'nin İstanbul\'daki Başkonsolosluğuna gelenlerin büyük çoğunluğu ABD vatandaşıydı. İlk kez vize başvurusuna gelen Türk vatandaşlarının sayısı beklenenden azdı. Vize randevusu olanlar, vize için başvuruya gelen az sayıda kişi içeri alınmadı. Gelenlere konuyla ilgili bilgilerin yer aldığı büroşürler verildi. Ankara, İstanbul ve Adana\'daki ABD diplomatik temsilciliklerinde işlem yaptıramayan Türk vatandaşları başka ülkelerdeki ABD elçiliklerinde vize başvurusu yapabilecek.

EN YAKIN ELÇİLİK SOFYA\'DA

Bugün, ABD\'nin Ankara Büyükelçisi John Bass imzasıyla yayınlanan son açıklamada, uygulamanın Türk vatandaşlarına yönelik bir vize yasağı olmadığı belirtilip, \"Yeni vize başvurularının değerlendirilmesinin askıya alınmasıdır. Geçerli vizenizin mevcut olması durumunda, ABD’ye hala seyahat edebilirsiniz. Türkiye dışında herhangi bir ABD Büyükelçiliği veya Konsolosluğunda vize başvurusu yapmak isterseniz, yapabilirsiniz\" denildi. İstanbul\'a en yakın ABD elçiliği 555 Km mesafede Bulgaristan\'ın başkenti Sofya\'da bulunuyor.