T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Vız vız arı!

Yetiştirdikleri arıların 3’te biri kaybolan İngiliz arıcılar soruna çözüm bulunması için önceki gün başbakanlığa yürüdü

07 Kasım 2008 02:00

Yetiştirdikleri arıların 3’te biri kaybolan İngiliz arıcılar soruna çözüm bulunması için önceki gün başbakanlığa yürüdü

İngiltere'de önceki gün çok sayıda arıcı başbakanlığa ve parlamentoya başvurarak, geçen yıl sayıları üçte bir oranında azalan arıların gizeminin çözülmesi için daha fazla fon ayırılması talebinde bulundu. ABD’de de ise durum daha da vahim; 2006’da arıcılar, arı sayısının yüzde 30’unu, kovan sayısınınsa yüzde 90’ını kaybettiklerini bildirmişti. Bilim adamları arıların neden ortadan kaybolduğunu tam olarak çözebilmiş değil. “Koloni Çöküş Düzensizliği” diye adlandırılan durumun nedeninin yeni bir parazit veya mikrop olabileceği söyleniyor.

Uzmanlar nedenin arıların bağışıklık sistemini etkileyen bir tür stres olabileceğini de belirtiyor. Korumalı giysileriyle parlamentoya yürüyen yüzlerce arıcı, soruna çözüm bulunması isteklerini içeren 140 bin imzalı dilekçelerini Başbakan Gordon Brown’a iletti. Arıcılar, toplam arı nüfusunun üçte birine denk gelecek şekilde 2 milyar arının yok olduğunu söylüyor. Arıların ortadan kaybolması doğanın dengesi için de bir tehlike içeriyor. Çiçek açan bitkilerin üçte biri, çoğalabilmek için arılar, kuşlar ve diğer polenle-yen canlılara ihtiyaç duyuyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24