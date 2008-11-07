Vız vız arı!

Yetiştirdikleri arıların 3’te biri kaybolan İngiliz arıcılar soruna çözüm bulunması için önceki gün başbakanlığa yürüdü



İngiltere'de önceki gün çok sayıda arıcı başbakanlığa ve parlamentoya başvurarak, geçen yıl sayıları üçte bir oranında azalan arıların gizeminin çözülmesi için daha fazla fon ayırılması talebinde bulundu. ABD’de de ise durum daha da vahim; 2006’da arıcılar, arı sayısının yüzde 30’unu, kovan sayısınınsa yüzde 90’ını kaybettiklerini bildirmişti. Bilim adamları arıların neden ortadan kaybolduğunu tam olarak çözebilmiş değil. “Koloni Çöküş Düzensizliği” diye adlandırılan durumun nedeninin yeni bir parazit veya mikrop olabileceği söyleniyor.



Uzmanlar nedenin arıların bağışıklık sistemini etkileyen bir tür stres olabileceğini de belirtiyor. Korumalı giysileriyle parlamentoya yürüyen yüzlerce arıcı, soruna çözüm bulunması isteklerini içeren 140 bin imzalı dilekçelerini Başbakan Gordon Brown’a iletti. Arıcılar, toplam arı nüfusunun üçte birine denk gelecek şekilde 2 milyar arının yok olduğunu söylüyor. Arıların ortadan kaybolması doğanın dengesi için de bir tehlike içeriyor. Çiçek açan bitkilerin üçte biri, çoğalabilmek için arılar, kuşlar ve diğer polenle-yen canlılara ihtiyaç duyuyor.