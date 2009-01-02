Viyana’yı daha önce hiç ama hiç böyle görmediniz…

Bir mekânı tek bir fotoğrafla anlatmanın yollarından biri 360 derece bakış. Böylece, insan gözünün bir defada algılayamayacağı bir perspektifte sayısız detayı verebiliyorsunuz. Turgut Tarhan’ın 40 kare birleştirerek 360 derecelik bir panoramadan ürettiği dairesel fotoğrafın ön planında modern Viyana, arka fonda tarihi doku görülüyor. Böylece kentin bugünü ve geçmişi arasındaki bağ tek bir fotoğrafa yansıyor.



Dünya tarihinin en önemli başkentlerinden biridir Viyana. Habsburg Hanedanı’nın yüzyıllar boyunca oturduğu kent, bu sürede Osmanlı İstanbulu’nun da rakibiydi. Avrupa’nın kültürel ve politik merkezi olarak uzun süre yaşayan imparatorluk başkenti Viyana’da, bugün de bu dönemin izlerine rastlanır.



Özellikle Habsburg Hanedanı’na ait saraylar, o dönemde yapılmış konser ve tiyatro binaları, katedraller kentin tarihini bugüne taşır. Bir fotoğrafçı Viyana’ya geldiğinde bu dokuyu içine alan fotoğraflar çekebilir; ancak günümüz Viyanası’nın geçmişten ayrı, geleceğe dönük bir yüzü de vardır. Modern köprülerin ve yüksek binaların doğayla çizdiği bir siluet…



Pek çok yöntemi var



Viyana’nın yeni yüzünü gösterirken özellikle 360 derecelik bir fotoğraf yaratıldı. Çünkü bu açı, insan gözünün algılayamayacağı bir perspektif sunuyor. Bir kenti tek kareyle anlatırken, ayrıntıları en geniş şekilde verebiliyorsunuz.



Fotoğrafın başladığı ve bittiği nokta aynı… Dairesel formda bu detaya dikkat edilmese de, panoramik görüntüde daha net algılanıyor. Dairesel fotoğraf elde etmenin pek çok yöntemi var. Bunu yapan çeşitli programlar da mevcut. Ne var ki, son dönemde çok popüler olan bu yöntemler genellikle yerden çekilen fotoğraflarda uygulanıyor. Bu şekilde hem yer hem de gök fotoğrafa girebiliyor.



Çekim bir kuleden yapıldı



Viyana fotoğrafında çekim, birçok dairesel fotoğraftan farklı olarak, bir kuleden yapıldı; dolayısıyla birleşme sırasında ortada bir görüntü oluşmadı. Çalışmanın ilk adımı olarak Viyana’nın banliyösünde, Tuna Nehri kenarındaki Donauturm’un yerden 165 metre yükseklikteki açık hava platformu etrafında 360 derece dönülerek çekimler yapıldı. Ardından toplam 40 geniş açı kare birleştirilerek bir panoramik fotoğraf elde edildi.



Ne var, bu panoramanın en ve boy oranı bire dört; fotoğrafın aslında 360 derece bir açı sunduğunu zor algılıyorsunuz. Oysa fotoğrafın en önemli özelliği sol ve sağ kenarların üçüncü boyutta, yani gerçek dünyada birleşebilmesi. Çevrenizde dönerek kuleden baktığınızda bu iki noktayı ayırmadan birleşik görebilirsiniz. İkiboyutlu düzlemde ise bu görüntü ancak projeksiyon yapılarak birleşebiliyor.



Bu tür bir görüntünün dünyada mevcut herhangi bir optik lens ile tek seferde elde edilmesi mümkün değil. Bu dairesel fotoğrafın panoramik halinde, ön planda park, ırmağın arkasında tarihi şehir, gökdelenleriyle kongre merkezi ve ufukta Wienerwald ormanları görülüyor. Kompozisyon kentin geçmişi ve bugününe dair önemli detayları içeriyor. Bir kenti bu detayda tek bir kareyle anlatmak çok zor. Burada kullanılan 360 derecelik bakış, bir imparatorluk kentinin bugününü geçmişin fonunda verebilmeyi sağlıyor.



Kaynak: Atlas Foto - Yazı ve Fotoğraflar: Turgut Tarhan (DB Image)







