Viyana'nın 1. olduğu yaşam kalitesi listesinde İstanbul 122. sırada

Yönetim danışmanlığı yapan bir firmanın beş kıtada 230 şehri kapsayan 2016 yılı yaşam kalitesine dair açıkladığı araştırma sonuçlarına göre, dünyanın yaşam kalitesi en yüksek şehri 2015’te olduğu gibi Viyana olurken İstanbul geçen yıl olduğu gibi 122. sırada kendine yer buldu.

Evrensel'in haberine göre, 230 şehirde gerçekleştirilen ve en son küresel yaşam kalitesi anketinden yararlanılarak hazırlanan ‘Yaşam Kalitesi Araştırması’ için 2015 yılında toplanan veriler, 10 ayrı kategori arasında gruplanan 39 faktöre dayandırılarak analiz edildi.

Lider Viyana

New York baz alınarak gerçekleştirilen yaşam kalitesi kraştırmasında Avusturya’nın başkenti ve en büyük şehri Viyana, 2015 yılında olduğu gibi liderliğini devam ettirdi. İkinci sırada İsviçre’nin en büyük kenti Zürih yer alırken, onu Yeni Zelanda’nın kuzey adasında yer alan Auckland izledi. 100 puana sahip referans şehir New York, sıralamada geçen yılki yerini koruyarak 44. basamakta yer aldı. Araştırmada İstanbul ise, bir önceki yılda olduğu gibi 122. sırada kendisine yer buldu.

Batı Avrupa yükselişte

Mercer Yaşam Kalitesi Araştırması sonuçları kıtalar bazında değerlendirildiğinde; dünyanın yaşam kalitesi en yüksek şehirlerine ev sahipliği yapan Avrupa, listenin ilk sıralarında ağırlığını hissettirdi. Avusturya’nın politik ve toplumsal konulardaki iyileştirmelerinin ardından Viyana, geçen yıl olduğu gibi yerini koruyarak en iyi yaşam kalitesine sahip şehir oldu. Listede, Almanya ve İsviçre kentleri öne çıktı. İlk 10’da Viyana ve Zürih’in yanı sıra Münih, Düsseldorf, Frankfurt ve Cenevre dikkat çeken şehirler arasında.

Amerika kıtasında ise Kanada ön plana çıkarken, ülkenin üçüncü büyük metropolü Vancouver yaşam kalitesi araştırması sıralamasında beşinci sırada yer aldı. New York 44, Washington’un 51’inci sırada yer aldığı araştırmaya göre popüler şehirlerden Paris 37, Londra 39, Milano 41, Los Angeles 49, Madrid ise 52’inci sırada kendisine yer buldu.

Ortadoğu'nun en iyisi Dubai

Araştırma sonuçlarına göre Ortadoğu’da 75’inci sırada yer alan Dubai ile 81’inci sırada yer alan Abu Dhabi bölgenin en iyi yaşam kalitesine sahip kentleri olurken, bölgenin yaşam kalitesi en düşük şehri 230’uncu ve son sıradaki Bağdat olmaya devam etti.

Yeni Zelanda ve Avustralya ise dünya genelinde en yüksek yaşam kalitesine sahip kentleri barındırmaya devam ediyor. Araştırmada üçüncü sırada yer alan Auckland yaşam kalitesi açısından bölgedeki en yüksek dereceli kent konumunda bulunurken, Sidney 10’uncu sırada, Wellington 12’inci, Melbourne ise 15’inci sırada yer alıyor.