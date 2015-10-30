Viyana'daki toplantıdan Esad konusunda anlaşma çıkmadı

ABD, Rusya, Türkiye ve Suudi Arabistan başta olmak üzere birçok ülkeden dışişleri bakanlarının katıldığı, Suriye konulu toplantıdan çözüm çıkmadı. Toplantıda ilerleme kaydedildiği ancak Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Suriye'nin geleceğindeki yeri konusunda uzlaşı sağlanamadığı aktarıldı.

Suriye'deki iç savaşa siyasi çözüm bulmak amacıyla ABD ve Rusya'nın girişimleriyle Viyana'da düzenlenen uluslararası görüşmeler tamamlandı. ABD, Rusya, Türkiye, Suudi Arabistan ve İran'ın da aralarında bulunduğu 17 ülkeden dışişleri bakanlarının katıldığı ve yaklaşık 8 saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan ABD Dışişleri John Kerry, "Suriye'nin geleceği konusnda ABD'nin poziyonu değişmedi. Esad Suriye'yi birleştiremez" dedi.

"Esad'ın geleceği konusunda anlaşma sağlanamadı, buna Suriye karar vermeli"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov da, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, "Esad'ın geleceği konusunda anlaşma sağlanamadı. Buna Suriye karar vermeli" ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Komiseri Federica Mogherini ise toplantılarda Birleşmiş Milletler öncülüğünde bir barış süreci başlatmak için uygun zemin bulunduğunu aktardı.

Sinirlioğlu: Ülkelerin çoğunluğu Beşar Esad ile barışın mümkün olmadığı konusunda mutabık

Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu, Viyana'daki Suriye görüşmelerine katılan ülkelerin çoğunluğunun Suriye'de "Beşar Esad ile barışın mümkün olmadığı" konusunda mutabık olduğunu söyledi.

Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, Viyana'da yapılan Suriye görüşmelerinde bazı siyasi konularda ilerleme sağladıklarını, ancak Beşar Esad'in siyasi geleceği konusunda İran'la anlaşmazlığın sürdüğünü açıkladı. Suriye'deki katliamlardan sorumlu tuttuğu Esad'in iktidarı bırakması gerektiğini söyleyen Fabius, "Yüz binlerce Suriyelinin ölmesi, milyonlarca Suriyelinin sığınmacı haline gelmesi gerçek bir felaket. Ve bu felaketin asıl sorumlusu Beşar Esad'dır" dedi.

Fransa: Esad'ın Suriye'nin geleceğinde yeri olmadığını düşünüyoruz

Suriye konusunda belirleyici rol oynayan tüm ülkelerin ilk kez bir araya geldikleri toplantının önemli olduğunu ifade eden Fabius, yaklaşık 8 saat süren görüşmelerde birçok konuyu ele aldıklarını kaydetti.

"Bazı konularda farklı düşünüyoruz, özellikle de Sayın Beşar Esad'in geleceği konusunda. Biz Esad'in Suriye'nin geleceğinde yeri olmadığını düşünüyoruz. Ancak bazı ülkeler, özellikle de İran farklı düşünüyor" diyen Fabius, şöyle devam etti:

"Ancak bazı konularda da ilerleme sağladık. Birleşmiş Milletler'in rolü, seçimler, yeni hükümet ve yeni anayasa konularında ilerleme sağladık. Bu konularda ortak anlayış sağladık ve bunlar bildiride yer alacak."

Fabius tarafların siyasi çözüme dönük olarak çabalarını sürdüreceklerini ifade ederken, "İki hafta içerisinde aynı görüşme formatında yeniden bir araya gelmeyi kararlaştırdık" dedi. Diplomatik kaynaklar, iki hafta içerisinde yapılacak görüşmenin zamanının ve yerinin henüz kesin olarak belirlenmediğini kaydettiler.