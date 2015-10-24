Viyana'daki Suriye toplantısı sona erdi, görüş ayrılıkları ise sürüyor

ABD, Rusya, Türkiye ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlarının, Suriye'deki durumu değerlendirmek için Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirdiği toplantıda, istişarelerin sürmesi kararı alındı.

DHA'nın haberine göre, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Suriye toplantısına Türkiye, ABD , Rusya ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları katıldı. Sona eren toplantıdan Suriye'deki sorunlara ilişkin toplantıların devam etmesi kararı çıktı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, toplantıda, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın geleceğiyle ilgili herhangi bir karar alınmadığını söyledi.

Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu’nun temsil ettiği ve iki saat süren görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Lavrov, ''Suriye'yle ilgili tüm sorunları bu dört ülkenin çözeceğine dair bir izlenim yaratmak istemiyoruz'' dedi.

Rusya: Suriye'yle ilgili görüşmelere İran ve Mısır'da katılmalı

Dörtlü görüşme sırasında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın görevden ayrılmasına dair bir karar alınmadığını belirten Lavrov, ''Suriye'yle ilgili görüşmelere İran ve Mısır'da katılmalı. Görüşmelere en yakın zamanda devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı.

Viyana'daki toplantıyı 'zor ama verimli' olarak tanımlayan Lavrov, tüm tarafların 30 Haziran 2012'de kabul edilen Cenevre Mutabakatı'na olan bağlılığını bir kez daha doğruladığını söyledi. Lavrov, toplantı sırasında Türkiye, Suudi Arabistan ve ABD'li mevkidaşlarını Beşar Esad'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Moskova'da gerçekleştirdiği görüşmenin içeriği konusunda bilgilendirdiğini de ekledi.

Suudi Arabistan: Esad'ın geleceği hakkında ortak bir pozisyon belirleyemedik

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cübeyr ise,Viyana'daki dörtlü toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, Suudi Arabistan, Rusya, ABD ve Türkiye'nin Esad'ın geleceği hakkında ortak bir pozisyon belirleyememesine karşın Suriye hakkında görüşmelere devam edeceğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Viyana'daki dörtlü zirve öncesinde Ürdünlü mevkidaşı Nasır Cevdet ile de bir araya gelmişti. Lavrov, görüşmenin ardından Rus ve Ürdün ordularının Suriye'deki eylemlerini koordine etme konusunda anlaştığını duyurmuştu.

ABD: Toplantıda Suriye'de dinamikleri değiştirebilecek bazı fikirler ortaya çıktı

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry de dört ülke yetkililerinin daha geniş bir toplantı için 30 Ekim'de yeniden bir araya gelebileceğini söyledi. İran'ın da 'zaman içinde' Suriye görüşmelerine dahil edilebileceğini belirten Kerry, şunları söyledi:

''Suriye'deki siyasal geçiş süreciyle ilgili hâlâ görüş ayrılıklarımız var. Ancak toplantıda Suriye'de dinamikleri değiştirebilecek bazı fikirler ortaya çıktı. Bu nedenle bugünkü toplantının yapıcı ve verimli geçtiğini düşünüyorum.''

Öte yandan Viyana'daki dörtlü toplantı sonrası Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu'nun Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile özel olarak görüştüğü belirtildi. Ancak görüşme sonrasında herhangi bir açıklama yapılmadı.