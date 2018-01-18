Viyana'daki Suriye görüşmelerinin tarihi açıklandı

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, BM nezdinde yürütülen Suriye görüşmelerinin 25-26 Ocak tarihlerinde Avusturya’nın başkenti Viyana'da düzenleneceğini açıkladı. De Mistura'nın ofisinden Çarşamba günü yapılan açıklamada Suriye hükümeti ile muhalefet heyetlerine Viyana'daki "özel toplantı” için davetiyelerin gönderildiği bildirildi.

Toplantının BM'nin yürüttüğü Cenevre görüşmeleri kapsamında yapılacağı ve toplantıda anayasa ile ilgili konuların konuşulacağı aktarıldı.

De Mistura’nın her iki taraftan da katılım beklediğinin belirtildiği açıklamada, "De Mistura heyetlerin Viyana'ya onunla ve takımıyla önemli katkı sağlamaya hazır olarak gelmelerini bekliyor” denildi.

Açıklamada toplantının lojistik sebeplerden ötürü BM'nin Viyana’daki merkezinde yapılacağı ifade edildi.

Cenevre sonuçsuz kalmıştı

Cenevre'deki Suriye görüşmeleri, yapılan sekiz turun ardından 14 Aralık 2017 tarihinde bir sonuca varılamadan sona ermişti. Suriye hükümeti ve muhalefet temsilcileri görüşmelerde doğrudan aynı masaya oturmamış, BM Özel Temsilcisi taraflarla ayrı ayrı buluşarak görüşmeleri yürütmüştü.

Suudi Arabistan destekli Suriye Müzakere Yüksek Komitesi Salı günü yaptığı açıklamada Viyana'da yapılacak görüşmelere katılacağını bildirdi. Aynı gün bir açıklama yapan Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Koalisyonu'nun basın sözcüsü Ahmed Ramazan da heyetlerinin Viyana'daki toplantıda bulunacağını belirtmişti.

Soçi'nin hemen öncesinde

Viyana'daki Suriye toplantısı, Rusya'nın Türkiye ve İran ile birlikte 29-30 Aralık tarihlerinde Soçi'de gerçekleştireceği Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nden birkaç gün öncesine denk geliyor.

Suriye'deki bütün etnik grupların katılımının hedeflendiği Kongre'ye geçtiğimiz ay 40 kadar Suriyeli muhalif grup katılmayacaklarını açıklamıştı. Bu gruplar arasında Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Koalisyonu, İslamcı Ahrar'uş Şam ile ABD destekli Mutasım Tugayı da bulunuyor.

Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılmama kararı alan gruplar, bu toplantıyı Rusya'nın Cenevre merkezli BM barış sürecini baltalama çabası olarak nitelendirdiklerini ifade etmişlerdi.

Cenevre görüşmelerinde muhalif heyetin başmüzakerecisi olan Suriye Müzakere Yüksek Komitesi Başkanı Nasır Hariri ise Salı günü yaptığı açıklamada, heyetlerinin Soçi'ye henüz davet edilmediğini ifade etmişti.

Hariri, "Genel kanı Soçi'ye gitmeme yönünde. Bu konu hakkındaki kişisel görüşüm şudur ki, mevcut haliyle Soçi'ye katılmamız kabul edilemez” demişti.

Çavuşoğlu ile Lavrov telefonda görüştü

Suriye'deki gruplardan hangilerinin Soçi'ye gidip gitmeyeceği henüz netlik kazanmamışken, Türkiye ile Rusya dışişleri bakanları Çarşamba günü telefonda Suriye ve Soçi konularını görüştüler.

Rus Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu Soçi'deki Ulusal Diyalog Kongresi öncesinde yapılan hazırlıkları konuşmak üzere telefonda görüştüler. Açıklamada bu toplantı "Suriye'nin siyasi sorununa çözüm bulunması için temel bir yapıtaşı” olarak nitelendirildi.

DW/AFP/AP/Reuters/dpa, DÇÜ/BK

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