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Yaşam

Viyana'da Türk anne ve kızı evlerinde ölü bulundu

Fatma G. ile Tuğba Ö'nün haftalarca önce öldüğü tahmin ediliyor

09 Şubat 2018 01:46

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşayan 45 yaşındaki Fatma G.  ile 15 yaşındaki kızı Tuğba Ö. evlerinde ölü bulundu. Anne-kızın haftalarca önce öldüğü tahmin ediliyor. Anne kızın kesin ölüm nedenine ilişkin  otopsi sonucu bekleniyor.

Viyana Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Irina Steiner, yaptığı açıklamada, Viyana'nın 21'inci bölgesinde ikamet eden Fatma G. ve kızı Tuğba Ö'den uzun zamandır haber alamayan eski eşinin polisi bilgilendirmesi üzerine anne-kızın ölü bedenlerine ulaşıldığını bildirdi.

Steiner, anne ve kızının haftalar önce yaşamlarını yitirdiğini vurgulayarak, cesetlerin çürümeye başladığını söyledi.

Anne ve kızının ölüm nedeninin cinayet olup olmadığı konusunda ipucu bulunmadığını dile getiren Steiner, polisin araştırmasının sürdüğünü, otopsi sonuçlarının beklendiğini sözlerine ekledi.

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AvusturyaViyanaFatma GTuğba Öölü

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