Viyana'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Avusturya'nın başkenti Viyana'nın şehir merkezinde silahlı bir saldırı düzenlendi.

Avusturya kamu televizyonu ORF, saldırının Cuma gününün öğlen saatlerinde kentin Lugeck bölgesinde düzenlendiğini duyurdu. Saldırı sonucunda kanlar içinde bulunan iki kişiden birinin hayatını kaybettiği, diğerinin ise yaralandığı belirtildi.

Polis alanda güvenlik çemberi oluşturdu.

Henüz olayın bir terör saldırısı olup olmadığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Failin olayın ardından kaçtığı kaydedildi. Polis insan avını sürdürüyor.

AFP,dpa/BÜ,GA

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