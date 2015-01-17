Viyana'da lezbiyen çiftin kafeden atılması protesto edildi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaklaşık 2 bin kişi, bir lezbiyen çiftin öpüştükleri için ünlü bir kafeden atılmasını protesto için eylem yaptı.

26 yaşındaki Anastasia Lopez ve 19 yaşındaki Eva Prewein geçen hafta sonu 112 yıllık "Cafe Prueckel"den atılmıştı.

Kafenin müdürü, "aşırı" tepki gösterdiğini kabul etti ancak çiftin birbirlerini "okşadığını", müessesede belli bir davranış standardının gözetilmesi gerektiğini söyledi.

Viyana'da yılda bir kaç kez, büyük çaplı LGBT etkinlikleri düzenleniyor.

2013'te, GayCities.com adlı sitenin oylamasında 80 bin kişi, Viyana'yı favori kültürel kenti göstermişti.

'Burası genelev değil'

Çift, söz konusu kafenin önünde yapılan protestonun eşcinsellere karşı genelde yapılan ayrımcılığa dikkat çekmeyi amaçladığını söyledi.

Lopez, kafe müdürü Christl Sedlar'ın 'Bu tür bir çeşitliliğin yeri geleneksel bir kafe değil genelevdir' diyerek kendilerini kafeden çıkardığını söyledi.

Sedlar ise çifte eşcinsel olduklerı için değil, "birbirlerini okşadıkları" için böyle davrandığını söyledi ve özür diledi.

Ancak özür sosyal medyada öfkeyi dindirmedi. Kentin turizm örgütü Sedlar'ı kınadı.

Avusturya Gökkuşağı Gözcüleri adlı eşçinsel hakları izleme grubundan Philipp Pertl, öpüşme eyleminde "Hoşgörüsüzlük ve homofobiye karşı durmak için buradayız" dedi.

Pertl, "Yasa değişmeli. Gay'ler ve lezbiyenler kafelerden ya da lokantalardan böyle atılamamalı" dedi.

Viyana, geçen yıl skallı travesti şarkıcı Conchita Wurst'ün Eurovizyon Şarkı Yarışması'nı kazanmasından sonra LGBT toplumu için daha popüler hale gelmişti.