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Dünya
Deutsche Welle

Viyana'da karşıtları Pegida'yı 'bastırdı'

İslam aleyhtarı Pegida'nın Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlediği mitinge katılım cılız oldu. Pegida karşıtları, miting konuşmalarını ve yürüyüşü engelledi.

03 Şubat 2015 14:48

Avusturyalı Pegida (Batının İslamlaşmasına Karşı Yurtsever Avrupalılar) taraftarlarınca başkent Viyana'da tertiplenen ilk gösteriye polisin açıklamasına göre sadece 400 dolayında kişi katıldı.

Pegida karşıtlarının eş zamanlı olarak yaptıkları gösteride ise yaklaşık 5 bin kişi hazır bulundu.

Pegida Avusturya'nın sözcüsü Georg Immanuel Nagel'in mitingde yaptığı konuşma, karşıtların ıslık ve sloganlarıyla kesildi.

Pegida taraftarlarının "akşam gezintisi" adı altında şehir merkezinde yapmayı planladıkları yürüyüş de binlerce karşı gösterici tarafından engellendi.

Yoğun güvenlik önlemlerinde yaklaşık bin 200 polis görev aldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Pegida AvusturyaViyanaPegidaKarşı Yurtsever Avrupalılar)AvusturyaGeorg Immanuel NagelDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NHBK

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