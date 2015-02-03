Viyana'da karşıtları Pegida'yı 'bastırdı'

Avusturyalı Pegida (Batının İslamlaşmasına Karşı Yurtsever Avrupalılar) taraftarlarınca başkent Viyana'da tertiplenen ilk gösteriye polisin açıklamasına göre sadece 400 dolayında kişi katıldı.

Pegida karşıtlarının eş zamanlı olarak yaptıkları gösteride ise yaklaşık 5 bin kişi hazır bulundu.

Pegida Avusturya'nın sözcüsü Georg Immanuel Nagel'in mitingde yaptığı konuşma, karşıtların ıslık ve sloganlarıyla kesildi.

Pegida taraftarlarının "akşam gezintisi" adı altında şehir merkezinde yapmayı planladıkları yürüyüş de binlerce karşı gösterici tarafından engellendi.

Yoğun güvenlik önlemlerinde yaklaşık bin 200 polis görev aldı.